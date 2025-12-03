Ferie zimowe w innym trybie. Nowe wieści dla uczniów. Jest pierwsza prognoza

W tym roku ferie zimowe odbędą się z podziałem na trzy – a nie jak było to dotychczas – cztery tury. Decyzja MEN wywołała oburzenie wśród części rodziców, którzy spodziewają się, że w obleganych zimą miejscowościach będzie jeszcze większy tłok, a ceny noclegów i różnych atrakcji znacznie wzrosną.

Burza po decyzji MEN ws. ferii zimowych. Tak tłumaczy się resort Nowackiej

MEN przedstawia inną perspektywę. „Zmiana harmonogramu ferii zimowych ma na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w czasie przerwy zimowej oraz lepsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej w całym kraju. W praktyce oznacza to ograniczenie sytuacji, w których w kolejnych weekendach dochodziło do nadmiernego natężenia ruchu w górach i na głównych trasach dojazdowych. Uczniowie z poszczególnych województw nadal korzystają z ferii o takiej samej długości, natomiast nowy podział został opracowany w sposób równomierny, z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych regionach” –poinformowała w komunikacie wysłanym do „Wprost” Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa MEN.

Kiedy ferie zimowe 2026? MEN podało terminy

Ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026 odbędą się w następujących terminach:

19 stycznia – 1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego – 15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego – 1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Prognoza pogody na ferie zimowe. Meteorolodzy mają nowe wieści

Amerykański model CFS daje wskazówkę na temat tego, jaka będzie pogoda aż do początku marca, czyli w okresie, który obejmie również wszystkie tury ferii zimowych w Polsce. „Prognozy nie dają żadnych wątpliwości, że jedyne podczas całych ferii uderzenie zimy nastąpi w ostatnich dniach stycznia i w pierwszym tygodniu lutego. Wtedy też sypać powinno nie tylko w górach, ale też na nizinach, a mróz będzie całodobowy” – podaje serwis twojapogoda.pl.

„Jeśli wierzyć tym przewidywaniom, to na zimowe krajobrazy na nizinach załapią się częściowo pierwszy i drugi turnus ferii. W górach jednak śniegu nie powinno zabraknąć, bo nawet odwilż spodziewana od drugiej dekady lutego nie sprawi, że całkowicie się roztopi” – czytamy dalej. Z amerykańskiego modelu wynika, że styczeń będzie wyjątkowo ciepły, podobnie jak druga i trzecia dekada lutego.

Czytaj też:

Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy odsłaniają karty. Nowe modeleCzytaj też:

Na tej wyspie spędzisz Boże Narodzenie za 100 zł. Piękny dom, pieczone kasztany i przyroda