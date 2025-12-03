Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy odsłaniają karty. Nowe modele

Druga połowa listopada zaskoczyła zimową aurą – w wielu miejscach kraju pojawiła się warstwa białego puchu, która utrzymywała się przez kilka dni. Niektórzy myślami wybiegają na kilka tygodni do przodu i zastanawiają się, czy jest szansa na białe Święta Bożego Narodzenia.

Taki będzie grudzień 2025. Meteorolodzy odkrywają karty

Obecnie wkroczyliśmy w etap, który charakteryzuje się sporym zachmurzeniem z występującymi mgłami i słabymi opadami deszczu. Jak podaje Onet, średnie dobowe temperatury powietrza wahają się w przedziale od ok. 0 do 5 stopni Celsjusza. Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że w kolejnych tygodniach temperatura będzie rosnąć, co stawia pod znakiem zapytania, czy w Święta Bożego Narodzenia będzie można cieszyć oko prószącym śniegiem.

Z przewidywań Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wynika, że wyjątkowo ciepło zapowiada się czas między 15 a 21 grudnia. Szacuje się, że wtedy temperatura może być wyższa o nawet 3-4 stopnie Celsjusza od normy z lat 1990-2020, a to oznacza, że wartości na termometrach będą przekraczać 10 stopni.

Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia. Kiedy śnieg? Nowy model

Następnie możliwe jest delikatne ochłodzenie, ale wciąż temperatury będą dalekie od zimowych. Taki stan rzeczy ma się utrzymać co najmniej do początku 2026 r. Amerykański model CFS wskazuje na to, że w czasie Świąt Bożego Narodzenia pogodowe karty będą rozdawać atlantyckie niże. A to przełoży się na wysoką, jak na grudzień, temperaturę. Dni będą upływać ze sporą ilością opadów deszczu i silniejszym wiatrem. Szanse na śnieg wydają się na ten moment nikłe.

Warto przypomnieć, że długoterminowe prognozy zawsze są obarczone ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych.

