Kolejne alerty IMGW. Kierowcy muszą mieć się na baczności

Ostatnie dni upłynęły pod znakiem dużego zamglenia, które powodować mogły niebezpieczną szadź na polskich drogach. Okazuje się, że to jeszcze nie koniec.

IMGW ostrzega. Gęste mgły na większym obszarze kraju

We wtorek, około południa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pogodowe dla mieszkańców większości województw kraju. Instytut w swoim alercie ostrzegał przed silnymi mgłami we wtorek i środę. Najnowsza aktualizacja zwiększa obszar dotknięty tym zjawiskiem pogodowym.

– Przed nami typowo jesienny tydzień. Sporo chmur, gęste mgły, mżawka i deszcz. Miejscami możliwe będą też marznące opady, które mogą zrobić z dróg prawdziwe lodowisko. W nocy mgły osadzające szadź. Najprzyjemniej: tradycyjnie w górach – podzieliła się prognozą IMGW synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowa instytutu, czytamy na portalu Polsat News.

Meteorolodzy przewidują, że gęste mgły ograniczać będą widoczność nawet do poniżej 200 metrów. Zjawisko lokalnie powodować może szadź – lód powstawać może przy zamarzaniu małych kropelek wody zawartych w mgle w momencie zetknięcia się z asfaltem lub chodnikiem.

Alert pierwszego stopnia. Uwaga na mgły do środowego poranka

Wydany przez IMGW alert pogodowy pierwszego stopnia obowiązywać będzie do środy, do godziny 10. Objęty nim jest pas rozciągający się od Pomorza do Małopolski. Ostrzeżenie obowiązuje również w północno-wschodnich i zachodnich województwach kraju. Na mgłę uważać muszą m.in. mieszkańcy Szczecina, Katowic, Krakowa, Zamościa, Warszawy Łodzi, Gdańska czy Suwałek.

Synoptycy ostrzegają również przed opadami deszcze w nocy z wtorku na środę. W niektórych rejonach widoczność spadnie poniżej 100m. Termometry wskażą minimalnie -4 stopnie na południu kraju. Na pozostałym obszarze temperatura wyniesie od -2 do 2 stopni Celsjusza.

Czytaj też:

Takie będą święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy już wiedząCzytaj też:

Auto przewróciło się na bok. Wszystko przez warunki na drodze