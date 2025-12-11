Takie będą Święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy odsłaniają karty

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostały niespełna dwa tygodnie. I chociaż trzeba pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu, to wiele osób chętnie do nich zagląda, aby dowiedzieć się, czy w drugiej części grudnia pojawi się iście zimowa aura.

Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy odsłaniają karty

Najnowsza prognoza, która pojawiła się w serwisie AccuWeather, może napawać optymizmem tych, którzy są spragnieni mroźnych temperatur, dzięki którym śnieg będzie miał szansę się utrzymać. Jak podaje se.pl, w Wigilię temperatury w wielu miejscach w Polsce spadną do nawet -6 stopni Celsjusza w nocy, a w dzień nie przekroczą 0 stopni.

Warstwa białego puchu ma zacząć się tworzyć już z samego rana, a obfite opady śniegu są spodziewane w województwie mazowieckim, łódzkim, lubelskim i podlaskim. Na zachodzie i północy kraju temperatury również będą utrzymywały się poniżej zera i także spadnie śnieg, ale będzie go mniej niż we wspomnianych wcześniej regionach. Podobna aura ma dominować także w kolejnych dniach.

Białe i mroźne Święta Bożego Narodzenia? Wtedy nastąpi zmiana. Znamy datę

O prognozie pogody na Święta Bożego Narodzenia mówiła także niedawno rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tym kontekście wspominała zarówno o modelach sezonowych, a także wzorcach pogodowych. Nawiązała również do konsekwencji rozpadu wiru polarnego.

– Wir polarny to jest wir mroźnego, arktycznego powietrza (…). Jeżeli on się rozpadnie, to cały napływ arktycznego powietrza powędruje do nas, do Europy. A co za tym idzie, jest szansa, że w centrum, na wschodzie i południu będziemy mieć – można powiedzieć – mroźną, śnieżną zimę – analizowała Agnieszka Prasek w programie „Pytanie na śniadanie” TVP2. Rzeczniczka IMGW wskazała, że pogodowa zmiana i napływ zimnego powietrza jest spodziewany ok. 24 grudnia.

Prognoza na Święta Bożego Narodzenia. Fizyk atmosfery: Sprężyna jest bardziej rozhuśtana

