Prognoza na Święta Bożego Narodzenia. Wiemy, kiedy nastąpi przełom. Synoptyk wskazała datę

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka tygodni, a już dziś wiele osób zadaje pytania, jakie warunki pogodowe będą wtedy panowały. Czy wartości na termometrach będą poniżej zera, a także czy można spodziewać się, że spadnie śnieg i będzie dominowała prawdziwie zimowa aura?

Prognoza na Święta Bożego Narodzenia. Nowa prognoza IMGW

O prognozę na Święta Bożego Narodzenia została zapytana rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w programie „Pytanie na śniadanie” TVP2. Agnieszka Prasek już na wstępie zaznaczyła, że prognozy pogody przedstawiają się w bardzo ciekawy sposób. – Z jednej strony mamy modele sezonowe, które opierają się na nieco innych danych i one wskazują, że grudzień powinien być z temperaturą w normie. Ale mamy też wzorce pogodowe – zaznaczyła.

W tym kontekście rzeczniczka IMGW wspomniała m.in. o wirze polarnym. – Aktualnie mamy do czynienia z ociepleniem stratosferycznym – powiedziała Agnieszka Prasek i dodała, że temperatury mogą podskoczyć nawet do 10 stopni Celsjusza. – A jeśli mamy ocieplenie, to po tym ociepleniu następuje rozpad wiru polarnego – analizowała dalej.

Taka może być zima 2025/2026. „Mroźna, śnieżna”

– Wir polarny to jest wir mroźnego, arktycznego powietrza (…). Jeżeli on się rozpadnie, to cały napływ arktycznego powietrza powędruje do nas, do Europy. A co za tym idzie, jest szansa, że w centrum, na wschodzie i południu będziemy mieć – można powiedzieć – mroźną, śnieżną zimę – analizowała rzeczniczka IMGW.

Pogodowa zmiana i napływ zimnego powietrza jest spodziewany ok. 24 grudnia. Warto jednak zaznaczyć, że jest to prognoza długoterminowa, która jest obarczona ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych.

