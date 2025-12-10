Ferie 2026 będą białe i mroźne. Meteorolodzy odsłaniają karty

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026 będą ułożone inaczej niż w poprzednich latach. Dotychczas uczniowie mieli przerwę od nauki w czterech turach. MEN postanowiło wprowadzić nowy podział – na trzy tury. Resort Barbary Nowackiej tłumaczył, że zmiana to odpowiedź na prośby rodziców oraz samorządów.

Kiedy ferie zimowe 2026? MEN podało daty

Zgodnie z harmonogramem zaprezentowanym przez MEN, tak będą podzielone tegoroczne ferie zimowe:

19 stycznia – 1 lutego 2026 – województwa: podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie i mazowieckie

– województwa: podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie i mazowieckie 2 – 15 lutego 2026 – województwa: małopolskie, dolnośląskie, opolskiego, łódzkie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie

– województwa: małopolskie, dolnośląskie, opolskiego, łódzkie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie 16 lutego – 1 marca 2026 – województwa: śląskie, podkarpackie, wielkopolskie i lubelskie

Prognoza pogody na ferie 2026 – czy będzie śnieg?

Chociaż do ferii zimowych zostało jeszcze sporo czasu, meteorolodzy opracowali już pierwsze długoterminowe prognozy pogody. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mają dobre wieści dla wszystkich miłośników białego szaleństwa. Jak się okazuje, zarówno w styczniu jak i w lutym możemy się spodziewać dużych opadów śniegu. Biało ma się zrobić przed wszystkim w południowych oraz wschodnich regionach Polski.

Ma być także mroźno – zwłaszcza na Podlasiu, Mazurach i w rejonach podgórskich - termometry mogą nocami pokazywać nawet – 20 stopni poniżej 0.

Wyjątkowo korzystnie zapowiadają się warunki do uprawiania sportów zimowych w Tatrach oraz Beskidach, gdzie grubość pokrywy śnieżnej może przekroczyć nawet 50 cm. Sytuacja ma się zmienić w marcu, tuż po zakończeniu ferii zimowych. Wówczas do Polski mają napłynąć cieplejsze masy powietrza, przez co będziemy mieli do czynienia głównie z opadami deszczu.

