Kosmos zafunduje nam prawdziwe show. To może być najpiękniejsza noc tej zimy

Od 4 do 17 grudnia na niebie będzie można obserwować Geminidy - najintensywniejszy rój meteorów widoczny na półkuli północnej. Zjawisko osiągnie swoje maksimum w nocy z 13 na 14 grudnia, kiedy liczba meteorów może sięgać nawet 150 na godzinę. Tak widowiskowy pokaz przyciąga zarówno zawodowych astronomów, jak i osoby, które po prostu lubią patrzeć w nocne niebo.

Skąd biorą się Geminidy?

Powstanie tego roju ma nietypowe pochodzenie. Do jego utworzenia dochodzi, gdy Ziemia przecina pas szczątków pozostawionych przez planetoidę 3200 Phaethon. Obiekt ten, odkryty w 1983 roku, uznaje się dziś za pozostałość po dawnej komecie. Według niektórych hipotez fragmenty, które tworzą Geminidy, mogły zostać wyrzucone z Phaethona około dwóch stuleci temu.

Gdy te drobiny wpadają w ziemską atmosferę, spalają się, tworząc na niebie jasne smugi - potocznie określane jako „spadające gwiazdy”. Co ważne, rój będzie świetnie widoczny również z Polski.

Kiedy obserwować? Najlepszy moment przypada na 13 - 14 grudnia

Choć w tym okresie aktywnych jest także kilka innych rojów - między innymi Ursydy oraz Puppidy-Velitydy - to Geminidy bez dwóch zdań są najefektowniejszym grudniowym zjawiskiem.

Niestety, prognozy pogody dla miłośników obserwacji nocnego nieba nie są zbyt łaskawe. Synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie, szczególnie na początku nadchodzącego tygodnia.

Największe szanse na dobrą widoczność w noc szczytu będą mieć mieszkańcy południowo-wschodniej części Polski. Jak radzi The Independent, aby efekt obserwacji był jak najlepszy, chcący obejrzeć rój Geminidów „powinni kierować wzrok na wschodnie niebo w pobliżu Jowisza, najlepiej z obszarów o minimalnym zanieczyszczeniu światłem, i dać swoim oczom co najmniej 30 minut na przystosowanie się do ciemności”.

