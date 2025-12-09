Taki będzie początek zimy w Polsce. Meteorolodzy odsłaniają karty

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Synoptycy opracowali już pierwsze, długoterminowe prognozy pogody.

Pogoda. Zima stulecia wróci do Polski?

Eksperci z serwisu Severe Weather Europe przewidują, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia prognozowane jest wyraźne ochłodzenie. Według pierwszych długoterminowych przewidywań, wir polarny osłabi się w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Nie będąc w stanie utrzymać się w rejonie Bieguna Północnego, zacznie przemieszczać się na południe, docierając również do Europy. Najchłodniej ma być przede wszystkim na północy kontynentu, ale spadki temperatur odczują także mieszkańcy zachodnich regionów.

Meteorolodzy przypominają, że po raz ostatni słaby wir polarny, który sprawił, że arktyczne powietrze łatwiej przedostawało się do Europy, doprowadził do zimy stulecia na przełomie 1978 i 1979 roku.

Z kolei Europejskie Centrum Pogody przewiduje, że tegoroczne Boże Narodzenie będzie stosunkowo ciepłe i praktycznie nie ma szans na śnieg. Ochłodzenie ma nastąpić, ale dopiero pod sam koniec grudnia.

Wiosna 2026. IMGW ujawnia prognozy aż do kwietnia

Tymczasem synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali prognozy także na początek 2026 roku. Jak się okazuje, w styczniu w całej Polsce średnia temperatura oraz miesięczna suma opadów mają być zbliżone do wartości z normy wieloletniej 1991-2020. Dokładnie tak samo ma wyglądać pogoda w lutym – eksperci nie przewidują żadnych anomalii.

Odchylenia od normy mogą natomiast nastąpić w marcu. I to nie w kontekście temperatury, która ma być podobna do tej, jaką znamy z poprzednich lat z analogicznych okresów. Znacznie wyższa ma być średnia suma opadów i to niemal we wszystkich regionach kraju.

Z kolei w kwietniu eksperci z IMGW spodziewają się przekroczenia zarówno średnich norm temperaturowych, jak i opadowych.

