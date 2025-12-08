Takie będą święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy odsłaniają karty
Pogoda na zimę
Jaka pogoda będzie w drugiej połowie grudnia? Czy możemy liczyć na białe święta Bożego Narodzenia? Meteorolodzy opracowali pierwsze prognozy.

Aktualnie do naszego kraju napłynęło cieplejsze powietrze. Najnowsze prognozy długoterminowe pokazuję, że pierwsza połowa grudnia będzie znacznie cieplejsza niż w ubiegłych latach. W niektórych miejscach na krańcach zachodnich termometry mogą pokazać nawet 15 stopni Celsjusza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że temperatury mogą być nawet o cztery do pięciu stopni wyższe od średniej z lat 1991-2020. Te niespotykane o tej porze roku wartości wywołały falę pytań o to, czy w trakcie świąt Bożego Narodzenia możemy liczyć na śnieg.

Pogoda na święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy już wiedzą

Historycznie — patrząc na ostatnie 30 lat — śnieżne” Wigilie w Polsce to raczej rzadkość. Według danych IMGW, w większości lat śnieg w Boże Narodzenie pojawiał się sporadycznie.

Według pierwszych długoterminowych prognoz tuż przed świętami nastąpi wyraźne ochłodzenie. Meteorolodzy z serwisu Severe Weather Europe tłumaczą, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni dojdzie do osłabienia wiru polarnego. Ponieważ nie będzie on w stanie utrzymać go w okolicach Bieguna Północnego, zacznie się ono przesuwać na południe, także do Europy. Niższe temperatury mają być odczuwalne przede wszystkim w północnej części kontynentu, ale również i na zachodzie.

Opady śniegu są spodziewane głównie na północy, ale także w centrum kontynentu, który obejmuje Polskę. Biały puch ma się pojawić nie tylko w górach i rejonach podgórskich, ale również na nizinach.

Prognoza pogody. Takie będą święta Bożego Narodzenia

Z prognoz długoterminowych opracowanych przez IMGW wynika, że w drugiej połowie grudnia opady w całym kraju powinny zmieścić się w normie, więc jeśli temperatury w tym czasie również spadną, nie możemy wykluczyć bardziej zimowej aury w trakcie świąt.

