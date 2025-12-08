Takie będą święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy odsłaniają karty

Aktualnie do naszego kraju napłynęło cieplejsze powietrze. Najnowsze prognozy długoterminowe pokazuję, że pierwsza połowa grudnia będzie znacznie cieplejsza niż w ubiegłych latach. W niektórych miejscach na krańcach zachodnich termometry mogą pokazać nawet 15 stopni Celsjusza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że temperatury mogą być nawet o cztery do pięciu stopni wyższe od średniej z lat 1991-2020. Te niespotykane o tej porze roku wartości wywołały falę pytań o to, czy w trakcie świąt Bożego Narodzenia możemy liczyć na śnieg.

Pogoda na święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy już wiedzą

Historycznie — patrząc na ostatnie 30 lat — śnieżne” Wigilie w Polsce to raczej rzadkość. Według danych IMGW, w większości lat śnieg w Boże Narodzenie pojawiał się sporadycznie.

Według pierwszych długoterminowych prognoz tuż przed świętami nastąpi wyraźne ochłodzenie. Meteorolodzy z serwisu Severe Weather Europe tłumaczą, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni dojdzie do osłabienia wiru polarnego. Ponieważ nie będzie on w stanie utrzymać go w okolicach Bieguna Północnego, zacznie się ono przesuwać na południe, także do Europy. Niższe temperatury mają być odczuwalne przede wszystkim w północnej części kontynentu, ale również i na zachodzie.

Opady śniegu są spodziewane głównie na północy, ale także w centrum kontynentu, który obejmuje Polskę. Biały puch ma się pojawić nie tylko w górach i rejonach podgórskich, ale również na nizinach.

Prognoza pogody. Takie będą święta Bożego Narodzenia

Z prognoz długoterminowych opracowanych przez IMGW wynika, że w drugiej połowie grudnia opady w całym kraju powinny zmieścić się w normie, więc jeśli temperatury w tym czasie również spadną, nie możemy wykluczyć bardziej zimowej aury w trakcie świąt.

