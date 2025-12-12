Pogoda na Święta Bożego Narodzenia. Wiemy, kiedy nastąpi zwrot

Na niespełna dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia zaroiło się od prognoz pogody. Warto podkreślić, że długoterminowe przewidywania zawsze są obarczone dużym ryzykiem błędu, dlatego też nie należy traktować ich jako pewnych informacji. Błędy wciąż są możliwe mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych.

Prognoza na Święta Bożego Narodzenia. Wtedy nastąpi przełom. Synoptyk wskazał datę

Najnowszą prognozę pogody przedstawił Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter TVN Meteo. – Do 18 grudnia będzie wyjątkowo ciepła pogoda. Po 20 grudnia stopniowo zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Zaczniemy schodzić z bardzo wysokiego poziomu, więc ochłodzenie, nawet jak nastąpi po 20 grudnia, to zacznie się od bardzo wysokich wartości, więc sporo czasu upłynie, zanim temperatura osiągnie normalne wartości – analizował w programie „Dzień dobry TVN”.

– W czasie świąt zacznie się większe ochłodzenie. Może być tak, że zaczniemy święta, że Wigilia będzie jeszcze jesienna, ale już 26-27-28 grudnia może być zimowo. Może być tak, że zaczniemy od jesieni, a skończymy zimą. Jest to bardzo prawdopodobne – podsumował synoptyk.

O białych świętach można zapomnieć? „To, co kiedyś było normą, teraz zdarza się raz na kilka lat”

Tomasz Wasilewski zwrócił także uwagę na szerszą perspektywę. Faktem jest, że białe święta na terenach nizinnych w ostatnich latach w Polsce zdarzają się bardzo rzadko. – Od kilku lat, właściwie od początku wieku, zimy o tej porze roku, pod koniec grudnia, śnieżne i mroźne, są rzadkością. Tak się klimat pozmieniał w Europie Środkowej, że to, co kiedyś było normą, teraz zdarza się raz na kilka lat – zauważył prezenter pogody.

