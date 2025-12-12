Poważny incydent na granicy z Białorusią. Nowy raport SG. „Tunel pod barierą”

Straż Graniczna regularnie publikuje raporty dotyczące sytuacji na granicy z Białorusią. W poniedziałek i wtorek (8-9 grudnia) nie odnotowano żadnej nielegalnej próby dostania się do Polski, a dzień później doszło tylko do jednego tego typu incydentu. Mogłoby się wydawać, że kryzys na granicy z Białorusią się wycisza, ale najnowsze informacje temu przeczą.

Podziemny podkop pod granicą Polski z Białorusią. SG przekazała nowe informacje

W czwartek 11 grudnia funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili podkop, który został wydrążony pod linią polsko-białoruskiej granicy w okolicach Narewki. Konstrukcja posłużyła migrantom do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej.

„Kilkudziesięciometrowy tunel pod barierą i drogą techniczną miał około 1,5 m wysokości. Jego ukryte w lesie wejście znajdowało się około 50 metrów po białoruskiej stronie granicy, wyjście zlokalizowano około 10 metrów od zapory po polskiej stronie. Dzięki systemom elektronicznym funkcjonariusze Straży Granicznej szybko ustalili, że podkopem w krótkim czasie przedostało się do Polski ponad 180 cudzoziemców. W wyniku podjętych natychmiastowo działań ujęto do tej pory ponad 130 osób, trwają poszukiwania pozostałych sprawców nielegalnego przekroczenia granicy” – czytamy w komunikacie Komendy Głównej Straży Granicznej.

Wśród ujętych cudzoziemców byli głównie: obywatele Afganistanu i Pakistanu. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 69-latka z województwa małopolskiego i 49-letniego obywatela Litwy, którzy przyjechali po odbiór migrantów, aby przewieźć ich na zachód Europy. Jak przypomina Straż Graniczna, to czwarty podkop pod linią granicy z Białorusi, który ujawnili funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG.

