Uderzenie ciepła w grudniu. Tyle pokażą termometry w najbliższych dniach

Najbliższe dni przyniosą wyraźną zmianę w pogodzie. Już w kolejnym tygodniu słupki rtęci mogą pokazać nawet 14 stopni Celsjusza. Na powrót śniegu i zimowego krajobrazu trzeba będzie prawdopodobnie jeszcze zaczekać.

Chłodny start grudnia

Pierwsze dni miesiąca upłyną pod znakiem umiarkowanego zimna. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę, 3 grudnia, maksymalna temperatura wyniesie od 2 do 8 stopni Celsjusza. Najniższe wartości pojawią się na północnym wschodzie, natomiast najcieplej będzie na południowym zachodzie i na Podkarpaciu.

Od czwartku zacznie się stopniowe ocieplenie. W czwartek spodziewać się możemy od 4 do 10 stopni Celsjusza. W piątek będzie jeszcze cieplej – termometry wskażą od 5 do 10 stopni. W sobotę z kolei – od 5 do 7 stopni.

Najwyższych temperatur można spodziewać się na wschodzie oraz w regionach południowo-zachodnich.

Wyraźne ocieplenie w następnym tygodniu

W niedzielę, 7 grudnia, temperatury ustabilizują się na poziomie 7-8 stopni Celsjusza, choć na krańcach wschodnich wciąż będzie nieco chłodniej.

Od poniedziałku, 8 grudnia, nadejdzie wyraźna zmiana – w centrum i na zachodzie termometry wskażą od 9 do 12 stopni Celsjusza.

Najcieplejszy okres przypadnie na czas 9-11 grudnia, kiedy maksymalne temperatury sięgną 11-14 stopni Celsjusza. W piątek, 12 grudnia, możliwe jest niewielkie ochłodzenie – szczególnie na wschodzie, gdzie spodziewane są wartości sięgające 7-8 stopni Celsjusza.

Nocne temperatury coraz mniej zimowe

Na początku miesiąca, szczególnie w nocy z 3 na 4 grudnia, możliwe są lokalne spadki temperatury do -2 stopni, zwłaszcza na północy i wschodzie.

Od 5 grudnia nocne wartości nie powinny już spadać poniżej zera. Na zachodzie oraz w rejonach nadmorskich na termometrach pojawi się od 0 do 1 stopnia.

Od 6 do 8 grudnia obszar przymrozków będzie się zmniejszał, a noce staną się wyraźnie łagodniejsze, coraz częściej z dodatnimi temperaturami.

