Takiej pogody niewielu się spodziewało. „Dodatnia anomalia”

17 grudnia niebo pokryte jest chmurami, choć gdzieniegdzie dochodzi do przejaśnień. Środek tygodnia nie przyniesie opadów deszczu czy śniegu, a ze zjawisk pogodowych mamy tylko mgłę, która nieco uprzykrzyła kierowcom poranek. Mogła ona ograniczyć widoczność do 200 metrów. Poza tym nawierzchnia dróg była śliska, więc ci, którzy siedzieli za kółkiem, musieli odpowiednio zredukować prędkość. Zobaczyć można było także szadź na roślinach (charakterystyczny osad lodu).

Jeśli chodzi o temperaturę – w całym kraju wahała się od 2 do nawet 13 stopni Celsjusza.

To wszystko w oparciu o prognozę, która przygotowana została przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy. Eksperci opublikowali też pogodę, której Polacy mogą spodziewać się nazajutrz, w czwartek.

Tak sytuacja przedstawiała się w środę. A jak będzie w czwartek?

18 grudnia rano znowu przywita nas silne zamglenie – piszą synoptycy z IMGW. Może ono ograniczyć widzialność tym razem nawet do 300 m. W czwartek wieczorem czeka nas powtórka. Za dnia będzie pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami (a na południu dojdzie nawet do rozpogodzenia).

Jeśli chodzi o opady – w rejonie Bieszczadów prawdopodobnie spadnie trochę deszczu.

Temp., jak na ostatnie dni jesieni, na okres przedświąteczny (zbliża się Boże Narodzenie), będzie dobra, komfortowa. Oscylowała będzie wokół 2℃ – na północnym wschodzie i do 8℃ – na południowym zachodzie.

Pogodowa anomalia?

Redakcja Interii określa obecną sytuację pogodową mianem „dodatniej anomalii”. Grudzień po wschodniej stronie Polski dał średnie temp. w okolicach 5℃, jednak dzisiaj jest to – według IMGW – nawet 13℃.

Tymczasem, jak informowaliśmy za specjalistycznym portalem Twoja Pogoda, północ nawiedziło właśnie lodowate powietrze, które spowodowało, że temp. w krajach skandynawskich spadną bardzo, bardzo mocno poniżej zera.

