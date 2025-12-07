Długoterminowa prognoza pogody. Zwrot tuż przed Świętami Bożego Narodzenia

Najnowszą długoterminową prognozę pogody, która sięga aż do 23 grudnia, przygotował Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl. Jak się okazuje, za sprawą napływu bardzo ciepłej masy powietrza znad Atlantyku w drugim tygodniu grudnia może wystąpić duża anomalia temperatury. Dlatego też już w najbliższy poniedziałek 8 grudnia będzie odczuwalny wzrost temperatury, która podskoczy do nawet 11-12 stopni Celsjusza.

Taka pogoda będzie tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Meteorolodzy wiedzą

Najwyższe wartości są prognozowane na środę, kiedy temperatura lokalnie może wzrosnąć do 15-16 stopni. Taka sytuacja będzie możliwa na południowym zachodzie kraju – zwłaszcza w województwach dolnośląskim i opolskim.

W kolejnych dniach nie będzie już dochodziło do aż takich anomalii, ale temperatury wciąż będą znacznie wyższe niż zazwyczaj o tej porze roku: od 2 stopni na wschodzie kraju, do 10 stopni na zachodzie. Taki stan rzeczy utrzyma się do 19 grudnia, a w kolejnych dniach ze wschodu zacznie napływać zimniejsze powietrze. We wtorek 23 grudnia, czyli na dzień przed Wigilią, temperatura obniży się do ok. 0 stopni Celsjusza przy wschodniej granicy kraju i do 5-6 stopni na zachodzie kraju.

Pogoda na Święta Bożego Narodzenia. Czy będzie zimowa aura?

Prognozę pogody, która obejmuje także okres świąteczny, opublikował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak podaje IMGW, średnia maksymalna temperatura powietrza w tygodniu 22-28 grudnia będzie wynosić od 1 stopnia Celsjusza w Zakopanem do 5 stopni na Pomorzu Zachodnim. Termometry będą wskazywać dodatnie wartości nawet w nocy. W przypadku temperatury minimalnej prawdopodobieństwo, że będzie ona niższa niż 0 stopni Celsjusza w tygodniu świątecznym, wynosi 23 proc. na Pomorzu i do 79 proc. w Zakopanem.

A co z opadami śniegu? Prognozuje się, że warstwa białego puchu może pojawić się w Wigilię na Mazowszu, w Małopolsce, na Podlasiu czy na Ziemi Łódzkiej. Ze względu na wysokie, jak na grudzień, temperatury nie ma szans na to, żeby utrzymała się długo.

