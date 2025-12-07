Prognoza na Święta Bożego Narodzenia. Kiedy śnieg? Meteorolodzy już wiedzą

Wiele osób już dziś zastanawia się nad tym, jakie warunki pogodowe będą dominowały w czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Trzeba pamiętać także, że chociaż pojawiają się różne prognozy, to te długoterminowe są obarczone dużym ryzykiem błędu.

Pogoda na Święta Bożego Narodzenia. Kiedy śnieg? Meteorolodzy już wiedzą

Jak wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, średnia maksymalna temperatura powietrza w tygodniu 22-28 grudnia będzie wynosić od 1 stopnia Celsjusza w Zakopanem do 5 stopni na Pomorzu Zachodnim. Termometry będą wskazywać dodatnie wartości nawet w nocy. To wszystko oznacza, że w kraju wystąpią dodatnie anomalie – od 1 do blisko 3,5 stopnia w porównaniu ze statystykami z lat 1990-2020.

Jeśli chodzi o temperaturę minimalną, to prawdopodobieństwo, że będzie ona niższa niż 0 stopni Celsjusza w tygodniu świątecznym, wynosi 23 proc. na Pomorzu i do 79 proc. w Zakopanem. Jak przypomina Radio Zet, część synoptyków wskazuje, że w okolicy 23 grudnia może dojść do ochłodzenia, co sprawi, że temperatury będą bliskie 0 stopni.

Z prognoz pogody wynika, że opadów – zarówno śniegu, jak i deszczu – w większości Polski będzie mniej, niż w poprzednich latach. Mimo tego, to właśnie w Wigilię może pojawić się warstwa białego puchu na Mazowszu, w Małopolsce, na Podlasiu czy na Ziemi Łódzkiej.

Prognoza na poniedziałek 8 grudnia

Niektórzy nie skupiają się jeszcze na Świętach Bożego Narodzenia i nie wybiegają aż tak daleko myślami. Dla nich liczy się pogodowe „tu i teraz”. W poniedziałek 8 grudnia należy spodziewać się zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie i południu. Z zachodu na wschód będzie przemieszczać się strefa słabych opadów deszczu. Deszcz i deszcz ze śniegiem pojawią się wysoko w Tatrach.

Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i Podhalu, ok. 7 stopni będzie w centrum, do 11-12 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr w większości kraju będzie słaby i umiarkowany, a wysoko w Tatrach może osiągnąć w porywach do 60 km/h.

