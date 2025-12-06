Prognoza na Święta Bożego Narodzenia. Wtedy nastąpi zwrot. Meteorolog wskazała datę

Z wyliczeń amerykańskiego modelu GFS wynika, że ok. 17-18 grudnia temperatura w Polsce może osiągnąć nawet 15 stopni Celsjusza. Ma to być w pewnym sensie data graniczna, bo później wskaźniki na termometrach będą się obniżać.

Po 20 grudnia w kierunku Europy zaczną zmierzać zimne masy powietrza, które z upływem kolejnych dni będą rozprzestrzeniać się nad cały kontynent. Czy zimowa aura zdąży pojawić się w okresie świątecznym? To wciąż pozostaje pod znakiem zapytania.

Pogoda na Święta Bożego Narodzenia. Meteorolog odkrywa karty

Jak informuje Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk i meteorolog z TVN Meteo, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia może dojść do wielkiej zmiany w atmosferze. „Co roku żywimy nadzieję, że odwilż bożonarodzeniowa odpuści, a obecnie wciąż mamy podstawy, by liczyć na białe święta. Wkraczający od zachodu nad Europę chłód może bowiem na samo Boże Narodzenie silnie objąć Europę i uformować zatokę chłodu od Arktyki po Włochy i Bałkany. Ostatnie wyliczenia amerykańskiej agencji NOAA wskazują na rozwój kilku jęzorów zimna nad półkulą północną. Model długoterminowy CFS wyznacza pięć wielkich fal zimna, obejmujących środkową Europę, Syberię oraz Kanadę” – analizowała ekspertka.

Synoptyk zakłada, że Polska wciąż ma szansę znaleźć się w gronie tych regionów, w których będzie można cieszyć się zimową aurą w okresie świątecznym. Wszystko to za sprawą cyklonu północnoatlantyckiego, którego centrum ma znaleźć się nad wschodnią Europą właśnie w Wigilię.

Eksperymentalną prognozę pogody, która obejmuje okres aż do lutego 2026 r., już kilka tygodni temu opublikował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warto pamiętać, że długoterminowe prognozy są obarczone ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych.

Czytaj też:

Prognoza na Święta Bożego Narodzenia. Fizyk atmosfery: Sprężyna jest bardziej rozhuśtanaCzytaj też:

Quiz ortograficzny najeżony pułapkami. Wraca koszmar szkolnych dyktand