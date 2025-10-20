Taka będzie zima 2025/2026. Nowa prognoza eksperymentalna dla Polski

Już za kilka dni temperatura w Polsce ponownie podskoczy, a wartości na termometrach zbliżą się do 20 stopni Celsjusza. Taki stan rzeczy nie będzie trwał jednak długo, a w najbliższy weekend ponownie zrobi się chłodniej – w sobotę będzie od 12 do 15 stopni, a w niedzielę od 9 do 13 stopni Celsjusza.

Jaka będzie zima 2025/2026? Meteorolodzy już wiedzą

Niektórzy jednak myślami wybiegają znacznie dalej i zastanawiają się, jaka będzie zima 2025/2026. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową. Jak podaje rmf24.pl, w listopadzie i grudniu 2025 oraz lutym 2026 średnie temperatury i sumy opadów mają mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Wyjątek, jeżeli chodzi o zimowe miesiące, ma stanowić styczeń 2026 r. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że chociaż średnia temperatura pozostanie w normie, to suma opadów atmosferycznych w całym kraju będzie wyższa niż przeciętnie. Niewiadomą pozostaje, czy będzie za to odpowiadał głównie deszcz, czy też śnieg.

Długoterminowa prognoza pogody na zimę. Jest haczyk

Warto pamiętać, że prognozy długoterminowe mają charakter orientacyjny i są obarczone dużym ryzykiem błędu. Dlatego należy je traktować jako pewnego rodzaju wskazówkę, a nie zbiór precyzyjnych informacji na temat tego, jak będą kształtowały sie warunki atmosferyczne na przestrzeni kolejnych miesięcy.

Prof. Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podkreślił, że „nie należy przyzwyczajać się do prognoz”, które obejmują więcej niż pięć dni. Jak sprecyzował, za wiarygodne należy uznawać takie prognozy, które obejmują pięć dni do przodu, a w najlepszym przypadku dwa lub jeden dzień. – Wtedy meteorologia, a tak naprawdę fizyka atmosfery, którą rozumiemy, działa – podsumował ekspert.

