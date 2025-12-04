Grudniowa pogoda nas zaskoczy. Dwucyfrowe temperatury na termometrach

Ostatnie dni w Polsce to chmury, mgły i marznące deszcze. Wkrótce ma się to zmienić za sprawą niżów, które zbliżają się do naszego kraju.

Nadchodzi ocieplenie. Nawet 13 stopni na plusie

Synoptycy przewidują wzrost temperatury. W najbliższy weekend w nocy nie uświadczymy już mrozów do -8 stopni Celsjusza – temperatura spadnie zaledwie 1 stopień poniżej zera.

Po weekendzie mieszkańcy zachodniej Polski najmocniej odczują wzrost temperatury – w poniedziałek i wtorek termometry w tym rejonie wskażą około 11 stopni Celsjusza.

Środa będzie najcieplejszym dniem w przyszłym tygodniu. W zachodniej i południowo-zachodniej Polsce termometry pokażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Synoptycy spodziewają się, że na pozostałym obszarze kraju w ciągu dnia temperatury również będą dwucyfrowe.

Kolejne dni to stopniowe ochładzanie się. Kolejny weekend to temperatury poniżej 10 stopni Celsjusza. Nadal będą jednak wyższe od wieloletniej średniej. Tegoroczne temperatury są więc anomalią. Zgodnie z wieloletnimi pomiarami średnie temperatury na zachodzie Polski w grudniu to około 3 stopnie powyżej zera – w środę ma być nawet 10 stopni więcej niż średnio w latach 1991-2020.

Ochłodzenie w drugiej połowie grudnia. Temperatury nadal wyższe niż wieloletnia średnia

Analiza danych dla całego kraju wskazuje, że pierwsza połowa grudnia przyniesienie dla dużego obszaru Polski nawet o 4 stopnie wyższą temperaturę niż wieloletnia średnia.

Wysokie, jak na tę porę roku temperatury, oznaczają, że w pierwszych dwóch tygodniach grudnia na większości Polski nie będzie śniegu. Synoptycy szacują, że śnieg utrzyma się jedynie na terenach podgórskich oraz w górach. Druga połowa miesiąca przyniesie bardziej zimową aurę – będzie chłodniej. Pomimo spadku temperatury termometry pokażą jednak więcej stopni niż wieloletnia średnia dla tego okresu.

