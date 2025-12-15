Wbrew obiegowym wyobrażeniom, białe święta Bożego Narodzenia w Polsce należą do rzadkości. Analizy IMGW pokazują, że na przestrzeni trzech ostatnich dekad śnieg w Wigilię pojawiał się tylko w pojedynczych latach i nie był regułą.

Pogoda na święta Bożego Narodzenia w Polsce

Tym razem jednak pogoda może zaskoczyć. Wstępne prognozy wskazują, że tuż przed Bożym Narodzeniem możliwy jest wyraźny spadek temperatur. Eksperci z Severe Weather Europe zwracają uwagę na osłabienie wiru polarnego, który przestanie skutecznie blokować chłodne masy powietrza w rejonie Bieguna Północnego. W efekcie zimniejsze powietrze może spłynąć na południe, również nad Europę.

Najmocniejsze ochłodzenie prognozowane jest dla północnych obszarów kontynentu, ale chłód ma być odczuwalny także na zachodzie i w środkowej Europie. To oznacza, że Polska również znajdzie się w zasięgu zimowej aury.

Modele pogodowe sugerują, że opady śniegu mogą objąć nie tylko góry, lecz także niziny, szczególnie w północnej i centralnej części kraju. Dodatkowo długoterminowe prognozy IMGW zakładają, że suma opadów w drugiej połowie grudnia będzie mieścić się w normie. Jeśli temperatury faktycznie spadną, scenariusz świąt w zimowej scenerii staje się całkiem realny.

Takie będą święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy już wiedzą

Zupełnie inaczej wygląda model ECMWF, według którego obecny grudzień zapisze się jako skrajnie ciepły. Tylko w pierwszych dniach miesiąca odnotowano anomalię przekraczającą 4 stopnie Celsjusza. Według tego modelu w najbliższych dniach nie ma szans na śnieg a ujemne temperatury pojawią się tylko i wyłącznie nocami.



Między 22 a 28 grudnia na południowych krańcach Polski termometry mogą wskazać nawet 10-12 kresek. Zwrot w pogodzie ma nastąpić pod koniec roku oraz na początku stycznia 2026 roku, kiedy to do Europy Środkowej zacznie napływać zdecydowanie chłodniejsze powietrze – na Pomorzu oraz zachodzie ma być około 1-3 stopnie, natomiast noce w całym kraju mają być mroźne i z ujemnymi temperaturami. Im dalej na południe, tym prawdopodobieństwo opadów ma rosnąć.

