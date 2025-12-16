Kiedy spadnie śnieg? Eksperci wskazali moment, biały puch zostanie z nami aż do sylwestra

Jak wynika z prognozy, która przygotowana została przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego, do soboty (20 grudnia) Polacy nie doświadczą opadów atmosferycznych. Te mogą pojawić się dopiero na początku weekendu – szczególnie w północnej części kraju spaść może deszcz – podaje Polskie Radio 24.

Jeśli chodzi o temperaturę powietrza, pod koniec tygodnia zbliży się ona do 10 stopni Celsjusza na południu i zachodzie Polski.

Wszystko zmieni napływ powietrza z północy

Rozgłośnia, powołując się na dane Global Forecast System, zauważa, że pogoda może zupełnie zmienić swoje oblicze pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia, czyli w czwartek (25 grudnia). Data ta zbiega się z momentem, gdy do Polski napłynie arktyczne powietrze, które znacząco obniży temperaturę na terenie kraju. Termometry wskażą gdzieniegdzie nawet kilkanaście stopni na minusie – wartości poniżej zera utrzymywać mogą się nie tylko nocą, ale także za dnia.

PR24 podaje, że część modeli informowała o możliwych opadach śniegu w okresie świątecznym. Z danych GFS wynika jednak, że te w dużym natężeniu pojawią się po świętach, konkretnie 28 grudnia (niedziela). Tego dnia śnieg pokryje najprawdopodobniej całą Polskę. Sypać nie przestanie jednak także w poniedziałek (29 grudnia).

Śnieg może pozostać widoczny do końca grudnia

Jednocześnie opadom białego puchu towarzyszyć mają niskie temp. To sprzyjało będzie pozostawaniu pokrywy śnieżnej na swoim miejscu przez długi, długi czas. W modelu GFS widać ją w ostatnich dniach – 30 i 31 grudnia (we wtorek i w środę – w Sylwestra). Możliwe, że będzie ona coraz grubsza w związku z kolejnymi opadami białego puchu.

A jak sytuacja przedstawiała będzie się w najbliższym czasie? We wtorek (16 grudnia) spodziewać możemy się „temp. min. od -5°C do 0°C, nad morzem do 2°C” zaś „temp. maks. od 3°C do 7°C” – informuje IMGW.

Czytaj też:

Lokaty bankowe na pół roku. „Siódemki" wciąż do wzięcia?Czytaj też:

Czarna pasta z dwóch tabletek i tłuszcz z szafek znika. Ten babciny trik wraca do łask