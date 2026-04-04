IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami. Alerty dla 10 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem, roztopami i przymrozkami. Na baczności muszą mieć się mieszkańcy aż 10 województw.

Północ Polski z mocnym wiatrem

Północna część Polski będzie musiała zmierzyć się z silnym wiatrem. Na porywiste powiewy będą narażone województwa pomorskie i zachodniopomorskie – a w szczególności tereny nadmorskie. Tam powiać może z prędkością do 45 kilometrów na godzinę, a momentami nawet do 75 kilometrów na godzinę. Taki wiatr z łatwością może łamać suche konary czy zrywać z balkonów pozostawione tam przedmioty.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem będą obowiązywać do godziny 19 w sobotę.

Północny wschód kraju z przymrozkami

Z kolei mieszkańcy północno-wschodniej części Polski muszą przygotować się na przymrozki, które potrwają do niedzielnego poranka. Minusową temperaturę na termometrach zobaczą przebywający w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenia IMGW objęły również części województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.

Zgodnie z prognozami IMGW, lokalnie słupki termometrów mogą spaść do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 stopni.

Na południu roztopy

Synoptycy przed roztopami ostrzegają z kolei mieszkańców południowego krańca Małopolski. Ostrzeżenia obowiązują aż do poniedziałku (6 kwietnia), do godziny 18. Powodem wystąpienia zjawiska jest odwilż będąca efektem rosnącej temperatury.

Jak czytamy na stronie IMGW, „temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza do 4 stopni Celsjusza, temperatura maksymalna zarówno w sobotę jak i niedzielę – od 11 stopni Celsjusza do 15 stopni Celsjusza, a w poniedziałek termometry pokażą około 9 stopni Celsjusza.

Eksperci prognozują również opady deszczu.

