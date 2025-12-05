Rzekomy zamach na abp. Depo. Prokuratura zabrała głos

O możliwym zagrożeniu zdrowia lub życia abp. Wacława Depo kuria metropolitalna poinformowana została na początku tego roku – przypomina Onet. Ktoś miał rzekomo planować zamach, ale poza enigmatyczną treścią ostrzeżenia nic więcej nie było wiadomo.

Przedstawiciele częstochowskiej kurii postanowili powiadomić o wszystkim organy ścigania. Redakcja portalu zwróciła się do współpracownika abp. Depo o komentarz ws., jednak nabrał on wody w usta. Na pytania nie odpowiedział, zasłaniając się „tajemnicą postępowania”. Dziennikarzom udało się jednak nieoficjalnie ustalić szczegóły.

Sprawa dot. rzekomego zamachu na abp. Depo zakończona

Onet pisze, że śledztwo dotyczyło gorzkich wypowiedzi, które pod adresem abp. Depo wypowiadał jeden z duchownych, którego hierarcha kościelny suspendował w drugim kwartale 2022 roku. Nie zaprzestał on jednak działalności duszpasterskiej. To bardzo popularny paulin (Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika) ze Śląska, twórca jednej z największych swego czasu wspólnot katolickich na południu Polski.Jeszcze przed wydaniem dekretu, który pozbawił go możliwości pełnienia posługi, wypowiedział on posłuszeństwo arcybiskupowi.

Kuria ws. zamachu zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Myszkowie. Po wielu miesiącach – w drugiej połowie października – śledczy zdecydowali o umorzeniu śledztwa. Powód? „Brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu” – pisze portal. Organy ścigania oceniły, że czyn, który miał zaniepokoić kurię, nie nosił znamion przestępstwa.

– Postanowienie prokuratora jest prawomocne. Pokrzywdzony i jego pełnomocnik nie złożyli zażalenia na to orzeczenie – przekazał Onetowi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie – prok. Tomasz Ozimek.

