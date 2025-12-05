Najnowszy sondaż zaskakuje. Tyle wynosi przewaga KO nad PiS

Na czele pod względem poparcia utrzymuje się Koalicja Obywatelska – wynika z najnowszego badania CBOS przeprowadzonego na samym początku grudnia. W wariancie, w którym do rozkładu głosów nie są brane odmowy odpowiedzi oraz „trudno powiedzieć”, ugrupowanie premiera Donalda Tuska wskazało 35 proc. badanych, czyli o 0,3 pkt proc. mniej niż przed miesiącem.

Drugie miejsce – również bez odmów odpowiedzi i „trudno powiedzieć” – przypadło Prawu i Sprawiedliwości, które uzyskało 24,8 proc. wskazań, czyli o 0,7 pkt proc. więcej, niż przed miesiącem.

Wynoszącą 10,2 pkt proc. przewagę KO nad PiS skomentował szef rządu. „Przewaga Koalicji nad PiS przekroczyła 10 punktów. I to przed #KryptoAferaPiS” – napisał premier. Względem poprzedniego miesiąca różnica ta zmalała z poziomu 11,2 pkt proc., czyli o 1 pkt proc.

Pięć partii w Sejmie. Te ugrupowania znalazły się pod progiem

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 14,2 proc. i spadkiem o 1,6 pkt proc. Czwarte miejsce przypadło ugrupowaniu Grzegorza Brauna – Konfederacji Korony Polskiej – którą wskazało 8 proc. badanych, także o 1,6 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Ostatnia powyżej progu znalazła się Lewica z wynikiem 6,2 proc. wskazań i wzrostem o 0,9 pkt proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Razem (4,4 proc., wzrost o 1,1 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,7 proc., wzrost o 1,3 pkt proc.) oraz Polska 2050 (2,7 proc., spadek o 1,3 pkt proc.). Inne ugrupowanie wskazał 1 proc. badanych.

Tak wygląda pełen sondaż. KO ze znacznym wzrostem, PiS stoi w miejscu

Nieco inaczej wygląda rozkład w badaniu, które uwzględnia odmowy odpowiedzi oraz „trudno powiedzieć”. Wówczas Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie na poziomie 30,3 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc.). Prawo i Sprawiedliwość wskazało 20,7 proc. badanych (tyle samo, ile przed miesiącem), a Konfederację 12,5 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.)

Dalej znalazły się: Konfederacja Korony Polskiej (7 proc., spadek o 1,5 pkt proc.), Lewica (5,2 proc., wzrost o 1,7 pkt proc.), Razem (3,8 proc., wzrost o 0,5 pkt proc.), Polska 2050 (2 proc., wzrost o 0,2 pkt proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,4 proc., tyle samo, ile przed miesiącem). Pozostałe partie wskazało 0,4 proc. badanych, 14,3 proc. nie potrafiło podać odpowiedzi, a 2,5 proc. odmówiło jej podania.

