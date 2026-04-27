Majówka 2026 zaskoczy? Takie karty rozda pogoda. Synoptyk ujawnia

W minioną sobotę temperatury sięgały nawet 21 stopni Celsjusza, a dzień później warunki znacznie się pogorszyły, bo do Polski zaczęło płynąć arktyczne powietrze z północy.

„Nad naszym krajem przeszedł front atmosferyczny związany z niżem, którego centrum znajduje się nad Rosją. Położenie tego niżu i jednocześnie obecność wysokiego ciśnienia w pasie od Morza Norweskiego po Wyspy Brytyjskie powoduje, że masy lodowatego powietrza z północy zsuwają się do centrum i na wschód kontynentu, między innymi do Polski” – czytamy w analizie Tomasza Wasilewskiego.

Prognoza pogody na majówkę 2026. Temperatury „wystrzelą”?

Synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl zaprezentował nową prognozę długoterminową temperatury, która sięga niemal do połowy maja. Z przewidywań eksperta wynika, że ostatnie dni kwietnia będą chłodne. Najgorsze warunki pod tym względem będą we wtorek i środę, kiedy w ciągu dnia będzie od 8 do 13 stopni Celsjusza. Z kolei nocami do połowy tygodnia wskaźniki na termometrach mogą wskazywać jeszcze niższe wartości – nawet do -5 stopni Celsjusza na wschodzie.

Nieco lepsze informacje płyną w kontekście majówki. W pierwszych trzech dniach kolejnego miesiąca temperatura będzie powoli wzrastała. Będzie wahała się od 13 do 20 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w zachodnich regionach Polski. Dalsza perspektywa maluje się jeszcze bardziej optymistycznie, a w tygodniu od 4 do 9 maja termometry będą wskazywać od 14 do 22 stopni Celsjusza. Później może nastąpić kolejny zwrot, a temperatury znowu zaczną się obniżać. Od 10 maja i z upływem kolejnych dni warunki będą się pogarszały, a 12 maja temperatura będzie wynosić od 13 do 17 stopni Celsjusza.

Należy jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy traktować je w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik.

