Będzie spotkanie Tusk-Zełenski? Jednoznaczna odpowiedź rzecznika rządu

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce zaplanowana jest na piątek, 19 grudnia. Prezydent Ukrainy ma w Warszawie spotkać się z Karolem Nawrockim. Będzie to pierwsze spotkanie głów państw. „Główne tematy rozmów, które odbędą się w Warszawie, będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych” – przekazała w niedzielę Kancelaria Prezydenta RP.

Możliwe jednak, że spotkanie z Karolem Nawrockim nie będzie jedynym, które pojawi się w harmonogramie prezydenta Ukrainy. Zgodnie z ustaleniami Onetu, Wołodymyr Zełenski ma zabiegać także o spotkanie z Donaldem Tuskiem. – Wiele wskazuje na to, że premier Donald Tusk i prezydent Wołodymyr Zełenski spotkają się w najbliższy piątek w Warszawie – usłyszał portal od swojego źródła w rządzie.

Spotkanie między Donaldem Tuskiem i Wołodymyrem Zełenskim ma być uzależnione od przebiegu zaplanowanego na czwartek i piątek posiedzenia Rady Europejskiego, którego głównym tematem także będzie sytuacja Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Tuskiem? Rzecznik rządu odpowiada

Doniesienia portalu potwierdził podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak przypomniał, politycy spotkali się już na początku tygodnia w Berlinie. To właśnie wtedy mieli wstępnie rozmawiać o kolejnym spotkaniu w piątek. – Co do zasady, jeżeli posiedzenie Rady Europejskiej nie przedłuży się jakoś bardzo mocno, to do takiego spotkania oczywiście dojdzie – przekazał mediom Adam Szłapka.

– W czwartek i piątek odbywa się posiedzenie Rady Europejskiej, ostatnie w tym roku, niezwykle ważne, bo także dotyczy przyszłości Ukrainy i kwestie bezpieczeństwa Europy. Wiem, że prezydent Zełenski w części tych rozmów w Brukseli będzie brał udział – mówił rzecznik rządu.

