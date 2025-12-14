Zełenski spotka się z Nawrockim w Warszawie. Rzecznik prezydenta zdradził szczegóły

– Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni Polsce za wsparcie. Dla nas bardzo ważne są dobre stosunki sąsiedzkie. Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie stosunków między nami a Polską – powiedział w niedzielę dziennikarzom Wołodymyr Zełenski.

Wołodymyr Zełenski pojawi się w Polsce. Spotka się z Karolem Nawrockim w Warszawie

Wpis w mediach społecznościowych zamieścił również rzecznik Karola Nawrockiego. „Kancelaria Prezydenta RP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie. Ustalane są szczegóły planowanej wizyty. Główne tematy rozmów, które odbędą się w Warszawie, będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych” – napisał Rafał Leśkiewicz.

Zełenski po raz pierwszy rozmawiał z Nawrockim jeszcze przed jego zaprzysiężeniem – 31 lipca. Wówczas uzgodniono wymianę wizyt. 25 września polski prezydent ogłosił plany spotkania z ukraińskim odpowiednikiem w Kijowie. Nawrocki z Zełenskim rozmawiał również podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Była to jednak krótka wymiana uprzejmości.

Twarde stanowisko z otoczenia polskiego prezydenta. Ukraiński przywódca otwarty

– Jeśli prezydent Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy na spotkanie. Miał ku temu możliwość – mówił z kolei pod koniec października szef Biura Polityki Międzynarodowej głowy państwa Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca również zaprosił polskiego prezydenta do sobie. Zełenski przekonywał wtedy, że data nie ma znaczenia.

