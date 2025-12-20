Wybory w Ukrainie? Zełenski mówi o roli USA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że Stany Zjednoczone mogą odegrać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa przyszłych wyborów w Ukrainie. Jak podkreślił, jeśli Waszyngton podnosi temat głosowania, oznacza to, że „wie, jak pomóc zapewnić bezpieczne wybory”.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Portugalii Zełenski wskazał, że podstawowym warunkiem organizacji wyborów byłoby zawieszenie broni lub zakończenie wojny, przynajmniej na czas kampanii i głosowania. – To przede wszystkim może być zawieszenie broni albo zakończenie już wojny, albo przynajmniej zawieszenie broni na czas wyborów – zaznaczył.

Ukraiński prezydent zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia udziału w wyborach żołnierzom walczącym na froncie oraz obywatelom przebywającym poza granicami kraju. Jak dodał, bezpieczeństwo procesu wyborczego jest kluczowe, a część Ukraińców z zagranicy mogłaby przyjechać do kraju, aby oddać głos.

Zełenski o pokoju i wyborach. Potrzebne gwarancje

Jednocześnie Zełenski jasno zaznaczył, że wybory nie mogą odbywać się na terenach tymczasowo okupowanych przez Rosję. – Wybory nie mogą odbyć się na obszarach tymczasowo okupowanych, ponieważ wiadomo, w jaki sposób zostałyby przeprowadzone – powiedział, krytykując rosyjskie praktyki wyborcze. – Rosja najpierw ogłasza wyniki, a dopiero potem liczy głosy – dodał.

Prezydent Ukrainy odniósł się również do rozmów na temat zakończenia wojny z Rosją. Podkreślił, że pokój jest wartością nadrzędną, ale nie może być osiągnięty kosztem bezpieczeństwa kraju. – Pokój jest lepszy niż wojna, ale nie za wszelką cenę – zaznaczył.

Zdaniem Zełenskiego Ukraina potrzebuje pokoju sprawiedliwego i trwałego, popartego silnymi gwarancjami bezpieczeństwa, które uniemożliwią przyszłą agresję. Jak podkreślił, same porozumienia nie mają znaczenia, jeśli nie są realnie realizowane.

Czytaj też:

Cele Kremla bez zmian. Wywiad USA o planach PutinaCzytaj też:

Politycy reagują na wystąpienie Nawrockiego. „Może pojechałby w końcu do Kijowa”