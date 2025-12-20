Cele Kremla bez zmian. Wywiad USA o planach Putina

Zgodnie z ustaleniami Reutera, amerykańskie służby wywiadowcze ostrzegają, że cele Władimira Putina pozostają niezmienne od początku pełnoskalowej agresji na Ukrainę w 2022 roku. Jak informuje agencja, powołując się na sześć źródeł mających dostęp do danych wywiadowczych USA, rosyjski przywódca nadal dąży do zajęcia całego terytorium Ukrainy oraz do rozszerzenia wpływów na państwa dawnego bloku sowieckiego, w tym kraje należące do NATO.

Ustalenia te stoją w sprzeczności z deklaracjami Donalda Trumpa i jego negocjatorów, którzy twierdzą, że Moskwa jest zainteresowana szybkim zakończeniem wojny. Według źródeł wywiadowczych raporty USA są zbieżne z ocenami brytyjskich i europejskich służb, a jeden z kluczowych dokumentów miał powstać już we wrześniu.

Wywiad USA ostrzega. Putin chce więcej niż Ukrainy

Do ustaleń w rozmowie z agencją odniósł się agencją Mike Quigley, demokrata zasiadający w Komisji Wywiadu amerykańskiej Izby Reprezentantów. – Z informacji wywiadowczych zawsze wynikało, że Putin chce więcej – przyznał. – Europejczycy są o tym przekonani. Polacy są o tym absolutnie przekonani. Kraje bałtyckie uważają, że będą pierwszym celem – podkreślił.

Obecnie Rosja kontroluje około 20 proc. terytorium Ukrainy, w tym znaczną część Donbasu oraz Krym. Reuters przypomina, że Stany Zjednoczone naciskają na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, aby w ramach porozumienia pokojowego Ukraina wycofała swoje wojska z części obwodu donieckiego. Władze w Kijowie konsekwentnie odrzucają te żądania.

Rozmowy dyplomatyczne są kontynuowane. W USA odbywają się spotkania przedstawicieli administracji Donalda Trumpa z wysłannikami Rosji i Ukrainy. Jak przekazał sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, jego kraj ustalił z amerykańskimi partnerami „dalsze kroki i kontynuację wspólnej pracy w najbliższym czasie”.

Czytaj też:

Politycy reagują na wystąpienie Nawrockiego. „Może pojechałby w końcu do Kijowa”Czytaj też:

Zełenski z wizytą w Warszawie. Mentzen żąda wstrzymania pomocy dla Ukrainy