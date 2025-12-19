Tego możemy spodziewać się po spotkaniu Nawrocki-Zełenski. Szef KPRP zapowiada

Zgodnie z harmonogramem wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce, spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Karolem Nawrockim rozpocznie się oficjalnym powitaniem na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego o godz. 10. Zaraz po tym prezydenci odbędą rozmowę w „cztery oczy”. Komentarz dla mediów udzielić mają przed godz. 12.

O to, czego można spodziewać się po spotkaniu głów państw, zapytany został w piątek rano na antenie Polskiego Radia Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. – Najważniejszy jest pokój, najważniejsze jest bezpieczeństwo, ale nie można zapominać o innych kwestiach, także tych historycznych oraz gospodarczych – zapowiedział.

Szef KPRP o wizycie Zełenskiego. Zdradza, czego można się spodziewać

Bliski współpracownik Karola Nawrockiego podkreślił, że nie należy unikać trudnych tematów, które z perspektywy Ukrainy mogą wydawać się mniej naglące. – Pewnie dla niektórych w Ukrainie również są znaczące, ale wydaje się, że w społeczeństwie czy dla tamtejszych władz jest to mniej istotny temat. Z punktu widzenia Polski to ważny temat – powiedział Polskiemu Radiu polityk.

Największy nacisk w rozmowach prezydent ma położyć na kwestie współpracy polsko-ukraińskiej, przekazywania informacji między krajami, wymiany doświadczeń, a także kooperowania w zakresie nowych technologii, które zostały przećwiczone przez Ukrainę na polach walki.

Szef Kancelarii Prezydenta RP nie odpowiedział jednak jednoznacznie na pytanie o to, czy spotkaniu towarzyszyć będą oficjalne deklaracje. Jak stwierdził, „to kwestia najbliższych godzin”. – Dobrze by było – zaznaczył.

Nie tylko spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Napięty harmonogram wizyty

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Karolem Nawrockim nie jest jedynym, które prezydent Ukrainy odbędzie w piątek w Polsce. Po wizycie w Pałacu Prezydenckim polityk odwiedzi Sejm, w którym spotka się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz marszałkiem Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Niewykluczone także, że w następnych godzinach dojdzie także do spotkania z premierem Donaldem Tuskiem.

