Wirus Nipah się rozprzestrzenia. Szef WHO: Nie mamy jeszcze szczepionki

Dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus w środę 11 lutego powiedział dziennikarzom w Genewie, że „szczepionki działają, są bezpieczne i ratują życie”. – Jedną z rzadkich, ale śmiertelnych chorób, na którą nie mamy jeszcze szczepionki, jest wirus Nipah. W ciągu ostatnich kilku tygodni trzy przypadki zachorowań na Nipah – dwa w Indiach i jeden w Bangladeszu – trafiły na pierwsze strony gazet i wywołały obawy przed rozprzestrzenieniem się epidemii – powiedział.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia dodał, że „przeprowadzono badania ponad 230 osób, które miały kontakt z chorymi, ale nie zidentyfikowano żadnych nowych przypadków”. – WHO współpracuje z Indiami i Bangladeszem w zakresie oceny ryzyka, monitorowania kontaktów, komunikacji ryzyka i zaangażowania społeczności. Światowa Organizacji Zdrowia ocenia ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa Nipah w regionie i na świecie jako niskie – zapewnił Ghebreyesus.

Wirus Nipah w regionie Azji Południowo-Wschodniej

26 stycznia 2026 r. władze Indii potwierdziły u dwóch osób wystąpienie laboratoryjnie potwierdzonego zakażenia wirusem Nipah. Zachorowania dotyczą pracowników medycznych, którzy byli zatrudnieni w tym samym szpitalu i prawdopodobnie mieli kontakt bezpośredni z osobą zakażoną pod koniec grudnia 2025 r. Władze Indii wdrożyły środki zapobiegawcze i kontrolne, w tym kwarantannę osób z kontaktu i badania laboratoryjne.

Trwa dochodzenie epidemiologiczne mające ustalić źródło narażenia chorych. Kilka krajów w regionie, w tym Tajlandia, Nepal i Kambodża, podjęło prewencyjne środki ostrożności, które obejmują kampanie informacyjne dla społeczeństwa i podróżnych oraz kontrolę na lotniskach pasażerów przylatujących z Indii. Pojedyncze zachorowania w Indiach i Bangladeszu odnotowano w połowie 2025 r. Od czasu wykrycia wirusa w latach 1998–1999 nawracające ogniska odkryto też na Filipinach.

