Wołodymyr Zełenski jest już w Warszawie. Znamy jego plan wizyty

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce. Jego oficjalna wizyta w naszym kraju rozpocznie się w piątek 19 grudnia od spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie nasz gość uda się do parlamentu, gdzie rozmawiać będzie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Zełenski w Polsce. Plan wizyty prezydenta Ukrainy

Spotkanie Zełenskiego z Nawrockim zaplanowane zostało na godzinę 10. Oficjalne powitanie odbędzie się na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, a kwadrans później ma rozpocząć się rozmowa w cztery oczy obu prezydentów.

Później, od godziny 11, rozpoczną się rozmowy plenarne delegacji Polski i Ukrainy, którym przewodniczyć będą prezydenci obu krajów. Kancelaria Prezydenta przewiduje, że krótko przed godziną 12 politycy spotkają się z przedstawicielami mediów.

Do Sejmu Zełenski przeniesie się przed godziną 13:15. Tam przez około 45 minut trwać będzie spotkanie z marszałkami obu izb polskiego parlamentu. Następnie, w towarzystwie Włodzimierza Czarzastego, prezydent Ukrainy złoży kwiaty przed tablicą, która upamiętnia posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.

Czarzasty podkreśla napięcie między rządem, a Pałacem Prezydenckim

Czarzasty jeszcze w czwartek 18 grudnia zapowiadał, że podczas tego spotkania „może będzie trzeba pewne słowa, które może przedtem padną z jakichś ust, prostować”. Miał oczywiście na myśli zaplanowane na rano rozmowy ukraińskiego polityka w Pałacu Prezydenckim.

— Może będzie trzeba przypomnieć, co w tej sprawie ma do powiedzenia polski rząd, który kształtuje polską politykę zagraniczną. Szef Kancelarii Sejmu, pan minister Marek Siwiec skontaktował się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i ustalił kwestię przekazu. Tak być powinno, gdyż politykę zagraniczną tworzy rząd, a wszystkie inne ciała powinny tę politykę przekazywać – podkreślał.

Zdecydowano, że Zełenski nie będzie przemawiał na sali plenarnej Sejmu. – Tu nie ma ani żadnej złej woli, ani dobrej woli – zapewniał Czarzasty. — Taki ustaliliśmy plan wizyty i tyle. Tu nie ma żadnych złych emocji – podkreślał.

Zełenski odwiedzi też Senat, gdzie około godziny 14 spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską. Do rozmowy z zagranicznym gościem będzie dążył też szef rządu, który przebywa obecnie na szczycie UE w Brukseli.

— Prezydent Zełenski mówił, że nie wyobraża sobie wizyty w Polsce bez spotkania ze mną, z oczywistych względów, bo to rząd realizuje politykę także wobec Ukrainy — podkreślał Donald Tusk. — Uprzedzałem go, że też w jego interesie jest to, bym został do końca na Radzie Europejskiej. Powiedział, że będzie czekał, tak czy inaczej – dodawał polski premier.

