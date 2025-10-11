MEN wprowadza zmiany w szkołach. Egzaminy na nowych zasadach

9 października rząd przyjął projekt nowelizacji prawa oświatowego. W ramach wielkiej reformy programowej zapowiadanej przez MEN, wdrożona zostanie nowa podstawa programowa.

Barbara Nowacka tłumaczyła, że „celem zmian jest stworzenie szkoły przyjaznej i wymagającej, dzięki której każdy uczeń zdobędzie wiedzę (rozumienie świata), kompetencje (zdolność działania) oraz sprawczość (siłę i motywację do działania)”.

MEN wprowadza zmiany w egzaminach. Znamy szczegóły

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje od roku szkolnego 2026/2027 zmiany w egzaminach szkolnych. Będą one dotyczyć przede wszystkim egzaminów ósmoklasisty. Resort pod kierownictwem Barbary Nowackiej chciałby wrócić do kwietniowego terminu przeprowadzania testów.

Powód? Dzięki temu wyniki mogłyby zostać ogłoszone w połowie czerwca, co pozwoliłoby na przeprowadzenie wglądów i weryfikację sumy uzyskanych punktów przed zakończeniem postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych. Co więcej, wglądy do egzaminów nie pokrywałyby się wówczas z wglądami do matur, co pozwoliłoby na szybsze ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.

Egzaminy ósmoklasisty. Harmonogram 2025/2026

Zmiany mają wejść w życie od roku szkolnego 2026/2027. Na razie Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że w tym roku szkolnym egzaminy ósmoklasisty rozpoczną się 11 maja 2026 roku. Tego dnia uczniowie przystąpią do testów z języka polskiego. Dzień później odbędą się egzaminy z matematyki a na zakończenie – 13 maja – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Dodatkowe terminy wyznaczono na 8-10 czerwca 2026 roku – w takiej samej kolejności. Na początek język polski, potem matematyka i język obcy nowożytny.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ogłosić wyniki 3 lipca.

