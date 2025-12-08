MEN rusza z nową reformą. Nowacka zapowiada wielkie zmiany

Ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosiła start kampanii informacyjnej dotyczącej reformy „Kompas Jutra”. To szeroko zakrojony projekt przebudowy systemu edukacji, który ma wprowadzić między innymi większą liczbę zajęć praktycznych oraz zupełnie nowe podręczniki.

Nowacka przyznała, że okres konsultacji społecznych, trwający do 18 grudnia, jest zbyt krótki, by nauczyciele mogli szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi zmianami. – Rozpoczynamy kampanię informującą, będzie ona i w mediach cyfrowych, i w rozgłośniach radiowych, w szczególności w tych lokalnych. Dotrzemy do każdej nauczycielki i każdego nauczyciela za pomocą systemu SIO – wyjaśniła.

Ministerstwo zapowiada także cykl spotkań z nauczycielami w całej Polsce. Zgodnie z planem nowe podstawy programowe mają być wdrażane etapami: od września przyszłego roku w przedszkolach i szkołach podstawowych, a rok później w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych.

„Szkoły techniczne wybierają najambitniejsi”

Podczas finałów SkillsPoland 2025 w Gdańsku szefowa resortu edukacji podkreśliła, że wybór technikum jest świadomą decyzją ambitnych młodych ludzi. – Szkoły techniczne wybierają najambitniejsi. To nie jest wybór prosty ani oczywisty, ale daje młodym ludziom konkretne kwalifikacje i kompetencje. Otwiera drogę zarówno do stabilnej pracy, jak i dalszej edukacji: studiów, kariery zawodowej czy naukowej – mówiła.

Zwróciła uwagę, że rozwój nowoczesnych inwestycji – w tym energetyki wiatrowej, offshore oraz atomu – wymaga kształcenia wyspecjalizowanej kadry. – Szkoły techniczne wybierają najambitniejsi – podkreśliła ponownie.

Ministra dodała, że napływ dużych przedsięwzięć gospodarczych wymusza równoczesne zwiększenie nakładów na edukację zawodową. Podkreśliła znaczenie współpracy między biznesem a szkołami. – W ministerstwie przez rok trwały spotkania branżowe, gdzie z ekspertami, pracodawcami rozmawialiśmy o możliwych kierunkach – zaznaczyła.

„Unikatowy projekt” możliwy dzięki funduszom z KPO

Nowacka przypomniała, że dzięki funduszom z Krajowego Planu Odbudowy powstają kolejne branżowe centra umiejętności. – To unikatowy projekt, który pozwala młodym ludziom rozwijać kompetencje na styku edukacji i biznesu. To także szansa na lifelong learning i zmianę kwalifikacji. Branżowe centra umiejętności to inwestycja w każdą właściwie gałąź naszej gospodarki – oceniła, wskazując przykłady nowych centrów m.in. w sektorze energetycznym, wiatrowym oraz modowym.

Jej zdaniem konieczne jest również wzmocnienie i unowocześnienie doradztwa zawodowego, które dziś nie spełnia swojej roli. – Musimy je wzmocnić i zindywidualizować. To jest jedno z tych zadań, które w ramach reformy „Kompas Jutra” jest dla mnie szczególnie ważne. Doradztwo zawodowe jest fundamentem późniejszych wyborów młodych ludzi. Tymczasem z badań wynika, że z doradztwa zawodowego oferowanego w szkołach skorzystało raptem 5 procent uczniów przy planowaniu swojej ścieżki kariery – powiedziała.

Na koniec wskazała dodatkowo, że szkoły branżowe zmagają się z rosnącą luką kadrową, przez co konieczne jest zaangażowanie samorządów i pracodawców.

