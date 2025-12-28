Oto prawdziwi bohaterowie Polaków. Rok 2025 należał do nich!

Rok 2025 z pewnością nie należał do spokojnych. Chociaż w Polsce nie obyły się żadne wybory, to niemal każdy miesiąc przynosił intensywne zawirowania i zaskakujące zwroty akcji. Scenę polityczną powoli zaczęły wypełniać przygotowania do nadchodzących w 2027 roku wyborów parlamentarnych.

Konflikt w PiS, trudne zadanie Tuska

Jednocześnie mogliśmy obserwować coraz większe napięcia zarówno po lewej, jak i prawej stronie sceny politycznej. Mijający rok jest dla Jarosława Kaczyńskiego słodko-gorzki. Z jednej strony niespodziewane zwycięstwo Karola Nawrockiego, przez co prezes PiS znów zaczął być nazywany genialnym strategiem.

Z drugiej jednak strony systematyczne spadki poparcia w sondażach dla PiS i spełnienie się najgorszego politycznego koszmaru Jarosława Kaczyńskiego, czyli pojawienie się ugrupowań, które również walczą o serca prawicowego wyborcy. Do tego wszystkiego dochodzą coraz ostrzejsze walki frakcji wewnątrz PiS.

Donald Tusk także nie miał łatwo. Koalicja rządowa, złożona z różnych ugrupowań o odmiennych priorytetach, musiała balansować między realizacją obietnic wyborczych a utrzymaniem spójności wewnętrznej. Tempo wprowadzania reform często nie nadążało za oczekiwaniami społecznymi, co prowadziło do frustracji wyborców. Społeczne rozczarowanie przełożyło się na wynik wyborów prezydenckich i porażkę Rafała Trzaskowskiego.

Konfederacja walczy o elektorat PiS

Rok 2025 to także okres rosnącej aktywności nowych graczy. Na politycznej scenie coraz mocniej rozpycha się Konfederacja, która próbuję przejąć część elektoratu PiS. Do tego mamy również Grzegorza Brauna i jego Konfederację Korony Polskiej, która w sondażach regularnie przekracza 5 proc. próg wyborczy.

Liderowi ugrupowania nie szkodzą jego skandaliczne wypowiedzi czy happeningi. Wbrew przeciwnie – granice tego, co dopuszczalne w debacie publicznej przesunęły się do tego stopnia, że nawet tak obrzydliwe hasła jak negowanie Holocaustu nie są w stanie przesunąć Grzegorza Brauna na margines.

Nie bez znaczenia były także sprawy międzynarodowe – wojna w Ukrainie, nieprzewidywalna polityka Donalda Trumpa, globalne wyzwania gospodarcze czy wojna na Bliskim Wschodzie wymagały od rządu szybkich i strategicznych decyzji.

Świątek i Podsiadło dają nadzieję Polakom

Rok 2025 w Polsce przyniósł też powody do radości i wlał trochę nadziei w tym niełatwym czasie. Na wysokości zadania stanęli jak zwykle sportowcy i muzycy. Iga Świątek kontynuowała imponującą serię zwycięstw w tenisie, zdobywając kolejne tytuły i umacniając swoją pozycję w światowej czołówce. Wiele radości sprawili również kibicom polscy siatkarze zdobywając m.in. złoto Ligi Narodów.

Z kolei Dawid Podsiadło zainaugurował nowy festiwal muzyczny, który z miejsca podbił serca publiczności.

Oto najwięksi zwycięzcy 2025 roku:

10. Reprezentacja polskich siatkarzy



Reprezentacja polskich siatkarzy po raz czwarty z rzędu stanęła na podium mistrzostw świata. Podopieczni Nikoli Grbicia po wygranej z kadrą Czech 3:1 wywalczyli brązowy medal. Chociaż apetyty kibiców były zdecydowanie większe, to trzeba zaznaczyć, że biało-czerwoni w ostatnich latach z każdej międzynarodowej imprezy przywożą medale. Na początku sezonu reprezentacyjnego do swojej kolekcji dołożyli złoto Ligi Narodów.



9. Jan Holoubek



Jan Holoubek jest jednym z najważniejszych polskich reżyserów. Jego fabularny debiut „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” (2020) został obsypany nagrodami. Podobnie jak kolejny film - „Doppelgaenger. Sobowtór” (2023), który również zebrał pochwały i statuetki na festiwalach filmowych.



W 2025 roku reżyser zachwycił za sprawą serialu „Heweliusz” zrealizowanego dla Netfliksa. Produkcja opowiada o jednej z największych katastrof w historii Polski. Prom Jan Heweliusz zatonął w 1993 roku, powodując śmierć ponad 50 osób i zostawiając wiele znaków zapytania o przyczyny tej tragedii



Aktualnie Jan Holoubek pracuje nad dwoma dużymi projektami: filmem wojennym „Dziki, dziki wschód” (zdjęcia już trwają pod Wrocławiem) oraz serialem „Wśród nocnej ciszy” dla HBO Max, inspirowanym głośną zbrodnią z czasów PRL.



8. Sławosz Uznański-Wiśniewski



Sławosz Uznański-Wiśniewski to inżynier i naukowiec związany z Europejską Agencją Kosmiczną. W 2025 roku ostał drugim Polakiem w historii, który poleciał w kosmos, i pierwszym, który dotarł na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Urodzony w Łodzi, przez lata pracował w CERN-ie nad systemami odpornymi na ekstremalne warunki. Podczas misji na ISS realizował eksperymenty naukowe i technologiczne.

Jest też ekspertem od efektów promieniowania w układach elektronicznych. Projektował m.in. system sterowania mocą Wielkiego Zderzacza Hadronów



7. Waldemar Żurek



Waldemar Żurek objął resort sprawiedliwości po Adamie Bodnarze, ryzykując swoją karierę, bo powrót do orzekania po pracy w rządzie jest trudny.

Na start odwołał 46 prezesów i wiceprezesów sądów oraz zapowiedział blokadę nominacji sędziów wskazanych przez neo-KRS. Przygotował też projekty ustaw „praworządnościowych”, które krytycy uznali za dające ministrowi zbyt wielką władzę.

Największym wyzwaniem dla szefa resortu sprawiedliwości rozliczenia afer rządów PiS. Zarówno Donald Tusk, jak i twardy elektorat KO oczekują w tej kwestii faktycznych rezultatów. Waldemar Żurek wielokrotnie podkreślał: „nie ma świętych krów”. W grudniu 2025 r. przekazał Włodzimierzowi Czarzastemu informacje o zarzutach wobec Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka i Jana Krzysztofa Ardanowskiego – dotyczących przestępstw popełnionych w czasach rządów PiS. Najgłośniejsza sprawa dotyczy Zbigniewa Ziobry, któremu postawiono aż 26 zarzutów.



6. Robert Lewandowski



Robert Lewandowski w 2025 roku znów pokazał, że w światowym futbolu nie ma sobie równych. Napastnik FC Barcelony w maju 2025 roku przekroczył magiczną barierę 100 goli zdobytych w katalońskich barwach.

Polak błyszczał także w tegorocznych rozgrywkach Ligi Mistrzów, stając się tym samym jednym z najlepszych strzelców wszech czasów.

Dzięki współpracom z globalnymi firmami stał się ambasadorem polskiego sportu na świecie. Jego fenomen widać było 11 listopada, gdy Empire State Building w Nowym Jorku rozbłysło w biało-czerwonych barwach.





5. Donald Tusk



Powrót Donalda Tuska na stanowisko premiera oznaczał wejście na polityczne pole minowe. Nowy rząd musiał jednocześnie rozliczać osiem lat rządów PiS, godzić sprzeczne interesy koalicjantów oraz reagować na niestabilną sytuację międzynarodową, w tym trwającą wojnę w Ukrainie.

Chociaż wiele obietnic nie zostało zrealizowanych a porażka Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich była dla premiera ogromnym ciosem, wydaje się, że najgorszy okres Donald Tusk ma już za sobą.

W ostatnich tygodniach notowania rządu oraz Koalicji Obywatelskiej znacząco się poprawiły. Premier „złapał drugi oddech” i przystąpił do ofensywy. Rozliczenia PiS przyspieszyły za sprawą działalności Waldemara Żurka a i sam premier wydaje się mocniej punktować politycznych rywali.



4. Dawid Podsiadło



W 2025 roku Dawid Podsiadło przeszedł kolejną artystyczną metamorfozę tworząc własny muzyczny festiwal Zorza. Dwudniowy cykl koncertów, podczas którego zaprezentowano m.in. projekty specjalnie stworzone na tą okazję z udziałem Kaśki Sochackiej i Artura Rojka, okazały się strzałem w dziesiątkę. Fani nie ukrywali zachwytu nad nowym muzycznym dzieckiem Dawida Podsiadły.

O tym, że w naszym kraju muzyk ma już status artysty kultowego może świadczyć fakt, że bilety na zaplanowaną na 2026 trasę „Obrotowy Tour” wyprzedały się w zaledwie kilka godzin - łącznie z podwójnym koncertem na PGE Narodowym w Warszawie.





3. Radosław Sikorski



Radosław Sikorski to jeden z najważniejszych i najsprawniej działających ministrów w rządzie Donalda Tuska. Regularnie dba o polskie interesy na arenie międzynarodowej i punktuje rosyjskich dyplomatów. Według ostatniego sondażu CBOS cieszy się poparciem 45 proc. Polaków.

W 2025 roku wzmocnił swoją pozycję polityczną za sprawą teki wicepremiera. Szerokim echem odbiły się wystąpienia szefa polskiej dyplomacji podczas specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz w Radzie Bezpieczeństwa ONZ czy na szczycie NATO w Hadze.

Cieniem na działalności Radosława Sikorskiego kładą się jego wypowiedzi na temat Izraela - polityk KO ocenił m.in. że w Strefie Gazy nie dochodziło do ludobójstwa.



2. Karol Nawrocki



Niespodziewany zwycięzca wyborów prezydenckich. Na początku kampanii nikt nie dawał mu większych szans - to Rafał Trzaskowski był zdecydowanym faworytem. Tymczasem to kandydat PiS zyskał serca wyborców i został nowym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego.

Nie zaszkodziły mu nawet wyciągane w trakcie kampanii afery z udziałem w kibicowskich ustawkach czy mieszkaniem dla pana Jerzego.

Po objęciu urzędu prezydenta, Karol Nawrocki tylko zyskał. Stał się ważną postacią na prawicy. Pojawiły się nawet sugestie, że może próbować założyć własne środowisko polityczne. Mimo kontrowersyjnych wet pod ważnymi ustawami, regularnie notuje dobre wyniki w sondażach. Według badania CBOS jest jedynym politykiem, któremu ufa ponad połowa badanych (54 proc.).



1. Iga Świątek



Iga Świątek ponownie należała do najjaśniejszych gwiazd światowego tenisa w 2025 roku. Przede wszystkim za sprawą historycznego triumfu na Wimbledonie, gdzie Polka zdobyła swój pierwszy tytuł na trawie i szósty wielkoszlemowy w karierze.



Poza triumfem w Londynie Polka zdobyła również tytuł WTA 1000 w Cincinnati oraz tytuł na WTA 500 w Seulu, co daje jej w sezonie 2025 łącznie trzy singlowe zwycięstwa na turniejach głównego cyklu.



Na koniec sezonu znalazła się na 2. miejscu w światowym rankingu WTA, co oznacza, że cztery lata z rzędu kończyła sezon w TOP 2 — wynik historycznie rzadki w kobiecym tenisie i porównywalny jedynie z osiągnięciami Sereny Williams. Czytaj też:

