Mentzen pokazał zdjęcie z wakacji. Internauci nie zostawili suchej nitki

Sławomir Mentzen postanowił pochwalić się w mediach społecznościowych fotografią z urlopu. Polityk Konfederacji wybrał się w przerwie świąteczno-noworocznej do Dubaju. „Polska, gdyby nie wszystkie gatunki socjalistów, PiS, PO, SLD, PSL, »Gazeta Wyborcza« i TVN” – kpił poseł pozując na tle wysokich wieżowców.

Burza po zdjęciach Mentzena z Dubaju. Internauci krytykują polityka

Post Sławomira Mentzena wywołał burzę w sieci. Pod fotografią polityka zaroiło się od komentarzy. „Kto zbudował te budynki, idioto?” – zapytała Anna Maria Żukowska z Lewicy. „Nie da się ciebie, chłopie, traktować poważnie. Czy jesteś w Sejmie czy nie. Muszą być jakieś granice akceptowalnego w polityce zdurnienia” – dodał Ziemowit Szczerek.

Po kilkudziesięciu minutach wpis szefa Konfederacji na Twitterze został opatrzony specjalnym dopiskiem z informacjami kontekstowymi. „W ZEA ponad 88 proc. mieszkańców stanowią imigranci. Wielu pracowników w ZEA doświadcza tzw. nowoczesnego niewolnictwa. Kraj czerpie zyski głównie z zasobów naturalnych” – podkreślono.

To odpowiedź na twierdzenia internautów, którzy przypominali nie tylko o ogromnej liczbie migrantów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale również o surowych karach nawet więzienia czy śmierci za jakąkolwiek działalność opozycyjną i krytykę władz. Sławomirowi Mentzenowi wypomniano, że zachwyca się miejscem, które słynie z wyzysku pracowników fizycznych poprzez m.in. zabierani im paszportów czy pozbawianie jakiejkolwiek opieki.

Mentzen odpowiada na krytykę. Publikuje kolejne zdjęcie

Tymczasem polityk Konfederacji nie przejmuje się falą krytyki, która na niego spadła. W niedzielę 28 grudnia udostępnił w sieci kolejne zdjęcie z Dubaju. Tym razem pozuje na tle Burj Khalifa, a więc najwyższego budynku świata.

twitter

„W zamierzeniu jego projektantów miał symbolizować rozmiar głupoty socjalistów, lewaków, zwolenników socjalu dla imigrantów, fanów regulacji i wysokich podatków, klimatystów, płaskoziemców oraz dziennikarzy” – wyliczał polityk. „Wyszło doskonale” – dodał.

Czytaj też:

Trump i Orban pod presją. Wybory w 2026 mogą zmienić wszystkoCzytaj też:

Tak sukces Nawrockiego osłabia PiS. Kaczyński wściekły