Na dzieci w wieku od 6 do 18 lat jest nałożony obowiązek szkolny. Nie musi on jednak być realizowany w tradycyjnej formie w placówkach stacjonarnych. Po spełnieniu odpowiednich wymogów możliwa jest edukacja domowa.

Z danych MEN wynika, że z takiej opcji kształcenia korzysta obecnie około 58 tys. uczniów z całej Polski. Dzieci te muszą być przypisane do szkół, mają także obowiązek zdawania egzaminów.

Zgodnie z przepisami, każda placówka, która zajmuje się uczniami korzystającymi z edukacji domowej, otrzymuje dotację oświatową. Za wypłatę środków pochodzących z budżetu państwa odpowiedzialne są poszczególne gminy.

Szkoła w Chmurze pod lupą. W tle konflikt o 20 mln złotych

Jedną z najpopularniejszych szkół edukacji domowej jest Szkoła w Chmurze. Wydatki placówki znalazły się pod lupą urzędników. W 2022 roku przeprowadzono kontrolę, w wyniku której zakwestionowana została połowa wydatków z dotacji na kwotę niemal 1,2 mln złotych. Kolejna kontrola była prowadzona przez prawie cały 2023 rok. Urzędnicy sprawdzali, na co zostało przeznaczonych 38 mln z dotacji.

Uwagę kontrolerów zwróciła platforma edukacyjna, z której korzysta Szkoła w Chmurze. Na jej funkcjonowanie przeznaczono łącznie 55 proc. środków, a więc znacznie więcej niż np. w 2021 roku, kiedy było to niespełna 27 proc. W protokole z kontroli zwrócono uwagę na fakt, że platforma w tym czasie należała do Fundacji Społeczeństwo, która ma udziały w spółce Szkoła w Chmurze.

Według kontrolerów spółka powinna zapłacić fundacji około 2 mln złotych a wypłaciła ponad 21 mln złotych. Takie stanowisko przedstawiła m.in. Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Burza wokół edukacji domowej. Władze Warszawy mają dość

Władze Warszawy wydały dwa nakazy zwrotu połowy dotacji przekazanej przez miasto w 2021 roku. Szkoła w Chmurze odwołała się od decyzji, w związku z czym sprawa utknęła w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Jeden z wniosków dotyczy zwrotu połowy dotacji z 2021 roku, a więc ponad 1,2 mln złotych a drugi połowy dotacji z 2025 roku, czyli ponad 20,5 mln złotych.

W odpowiedzi na zarzuty przedstawiciele Szkoły w Chmurze zapewnili, że platforma, z której korzystają, spełnia najwyższe standardy, jest jakościowo dobra i warta swojej pełnej ceny a pieniądze zostały wydane zgodnie z przepisami.

