Nowy przywilej dla nauczycieli. Dostaną nawet 75 tys. złotych

Od 1 września w życie weszła część przepisów znowelizowanej Karty Nauczyciela. Pozostałe rozwiązania (w tym m.in. te dotyczące odpraw) będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Barbara Nowacka tłumaczyła, że nowe przepisy to odpowiedź na wnioski, które nauczyciele oraz związki zawodowe kierowali do MEN.

Nowelizacja Karty Nauczyciela. Co zmieni MEN?

W ramach nowelizacji Karty Nauczyciela przewidziano m.in. podwyższenie nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy z 250 proc. do 300 proc. wynagrodzenia oraz wprowadzenie nowej nagrody jubileuszowej 400 proc. wynagrodzenia za 45 lat pracy.

Skrócony zostanie okres zatrudnienia nauczyciela początkującego na czas określony z dwóch do jednego roku szkolnego a ci, którzy są zatrudnieni na wymiar niższy niż 1/2 etatu, także będą mieć prawo do odprawy.

Szereg zmian dotyczy zmian w przyznawaniu świadczeń emerytalnych. Dzięki nowym przepisom nauczyciele, którzy nabywają uprawienia emerytalne, będą mogli skorzystać z urlopu zdrowotnego w celu leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Co więcej, w ramach nowej Karty Nauczyciela ustalono jednolite zasady ochrony przedemerytalnej dla nauczycieli mianowanych i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Znowelizowana Karta Nauczyciela zakłada ponadto podwyższenie odpraw dla pedagogów przechodzących na emeryturę lub rentę z powodu niezdolności do pracy lub korzystających z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Ta odprawa będzie przyznawana jednorazowo w wysokości:

dwóch miesięcznych wynagrodzeń po 10 latach pracy

trzech miesięcznych wynagrodzeń po 15 latach pracy

sześciu miesięcznych wynagrodzeń po 20 latach pracy

MEN wprowadza zmiany dla seniorów

Najważniejsza zmiana dotyczy odprawy emerytalno-rentowej w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia. Aktualnie biorąc pod uwagę fakt, że zasadnicze wynagrodzenie wynosi 6210,75 zł brutto, odprawa wyniosłaby 37 264,5 zł brutto.

Jak się okazuje, część nauczycieli może otrzymać podwójne odprawy. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli ich stosunek pracy zostanie rozwiązany a jednocześnie przejdą na emeryturę lub rentę.

Wówczas nauczyciel dostanie zarówno sześciomiesięczną odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy, jak i odprawę emerytalno-rentową. Łącznie na konto takiego nauczyciela może wpłynąć blisko 75 tys. zł brutto.

