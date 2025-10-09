Rewolucja w feriach zimowych. Rodzice oburzeni po decyzji MEN. „Uderzy po kieszeniach”

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmianę, która dotyczy ferii. Tym razem zimowa przerwa odbędzie się w trzech turach, a nie – jak to było dotychczas – w czterech:

19 stycznia-1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego-15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego-1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Ferie zimowe 2026. MEN wprowadziło zmianę, rodzice rozgoryczeni

Redakcja portalu edziecko.pl zapytała rodziców dzieci, które chodzą do szkół, o komentarz w sprawie. – Było dobrze tak, jak było. Teraz więcej dzieciaków będzie miało wolne jednocześnie, myślę, że tym, którzy wyjeżdżają, naprawdę utrudni to życie, a na pewno mocno uderzy po kieszeniach, bo w miejscowościach turystycznych na pewno właściciele różnych lokali i atrakcji będą chcieli to sobie odbić – stwierdza Dariusz. Jak dodaje, czasami odnosi wrażenie, że niektóre zmiany są wprowadzane „tylko po to, by ludzie nie myśleli, iż rząd siedzi i nic nie robi”.

Pani Alicja uważa, że obecne rozwiązanie jest gorsze. – Wprowadzi to chaos. Ja uważam, że cztery terminy to było dobre rozwiązanie. Lepiej wprowadzaliby zmiany tam, gdzie naprawdę są potrzebne – ocenia krytycznie kobieta.

Głos w sprawie zabrała też pani Ilona, która jest mamą, a jednocześnie nauczycielem. – Ferie zimowe są niezbędne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Najlepiej, żeby były w jednym terminie. A jeśli koniecznie trzeba zadowolić właścicieli ośrodków (wypoczynkowych – red.) na południu kraju, by mogli więcej zarobić, wynajmując (kwatery) „wszystkim chętnym”, to przynajmniej, ten wypoczynek zimowy w 2-3 turach powinien zaczynać się pod koniec stycznia – komentuje.

Czytaj też:

Te słowa o polskich szkołach wywołały burzę. MEN odpowiada na zarzutyCzytaj też:

MEN odejdzie od głośnej reformy? Barbara Nowacka z jasną deklaracją