Co dzieje się ze spadkiem po Tomaszu Komendzie? Milionowe postępowanie nadal trwa

Dziennikarze portalu gazeta.pl zainteresowali się sprawą spadkową po śmierci Tomasza Komendy. Jak zwrócili uwagę, postępowanie w tej sprawie wciąż toczy się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia. Biuro prasowe Sądu Okręgowego we Wrocławiu przekazało, na jakim etapie obecnie znajduje się cały proces spadkowy.

Tomasz Komenda nie żyje. Trwa postępowanie spadkowe

„Postępowanie jest w toku, pierwsza rozprawa odbyła się w dniu 16.10.2024 r., kolejne w dniach 29.11.2024 r. oraz 19.02.2025 r. Nie ma wyznaczonego kolejnego terminu, aktualnie rozprawa jest odroczona na termin z urzędu, i obecnie akta zostały zwrócone od biegłego” – poinformowano w komunikacie.

„Z chwilą zakończenia postępowania, stronom będzie przysługiwała apelacja do sądu II instancji, tj. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Z uwagi na toczące się postępowanie przy drzwiach zamkniętych w całości, nie będą udzielane informacje w większym zakresie” – dowiadujemy się dalej.

Przypomnijmy, że w lutym 2021 roku Sąd Okręgowy w Opolu przyznał Tomaszowi Komendzie 12 mln zł zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 zł odszkodowania. Pieniądze te miał otrzymać za 18 lat w więzieniu. Stwierdzono bowiem, że Komenda niesłusznie został skazany na karę pozbawienia wolności.

Co z majątkiem po Tomaszu Komendzie? „Żył rozrzutnie”

W grudniu ubiegłego roku dziennikarka „Gazety Wyborczej” Ewa Wilczyńska pisała o tym, że przed śmiercią Tomasz Komenda kupił trzy mieszkania, które przekazał jednemu z braci. Wiadomo też, że zostawił testament. Ostatecznie jednak o majątku Komendy zdecydować ma sąd.

Wiadomo, że stronami w postępowaniu spadkowym są była partnerka Tomasza Komendy, która reprezentuje ich czteroletniego syna oraz najstarszy brat mężczyzny. „Wyborcza” podkreśla, że nie wiadomo, jaką sumę mają do podziału, ponieważ zmarły prowadził rozrzutne życie.

Czytaj też:

W tej sprawie niesłusznie skazano Tomasza Komendę. Rusza kolejna rozprawaCzytaj też:

Tajemnicze zniknięcie małżeństwa z Sopotu. Finał poszukiwań jak z filmu