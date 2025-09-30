W tej sprawie niesłusznie skazano Tomasza Komendę. Rusza kolejna rozprawa

We wrocławskim sądzie ruszył proces ws. odszkodowania za gwałt i zabójstwo Magdaleny K. – poinformowało Radio Wrocław. Do zdarzenia doszło w Miłoszycach na przełomie 1996 i 1997 roku. 15-latka poszła na imprezę sylwestrową, z której już nie wróciła. Jej ciało znaleziono na drugi dzień na posesji jednego z domów. Nastolatka zmarła z powodu odniesionych ran i wyziębienia.

W związku z tą sprawą na 25 lat pierwotnie skazany został Tomasz Komenda. Został uniewinniony po tym, jak przesiedział niesłusznie w więzieniu 18 lat, a w 2021 r. otrzymał 13 mln zł zadośćuczynienia. W drugim procesie skazano Ireneusza M. oraz Norberta Basiurę, odpowiednio na 25 i 15 lat. Obaj nie przyznali się do winy, a sprawę rozpatruje aktualnie ETPC w Strasburgu. Rodzice ofiary domagają się od każdego z mężczyzn po 200 tys. zł.

Zbrodnia miłoszycka. Rodzice Magdaleny K. żądają odszkodowania od Ireneusza M. i Norberta Basiury

Pełnomocnik Basiury oceniła, że nie ma przesłanek, aby zasądzono odszkodowanie czy zadośćuczynienie od skazanych. – Przecież sprawa karna, która zakończyła się przed polskim sądem, ma dalej swój bieg w Strasburgu. My cały czas czekamy tak naprawdę na decyzje Strasburga. Wiemy, że mamy wyrok pilotażowy w zakresie co do składu sędziowskiego. No i czekamy, co się z tym dalej stanie – powiedziała Renata Kopczyk.

– Nie istnieją takie przesłanki, przynajmniej natury prawnej, żebyśmy mogli mówić o zasądzeniu, zgodnie z pozwem o ani odszkodowanie, ani zadośćuczynienie. Tych przesłanek jest kilka. My przede wszystkim podnosimy tutaj kwestię przedawnienia roszczenia – kontynuowała pełnomocnik Basiury. Proces został utajniony przez sąd. Rodzice Małgorzaty K. mają zostać zbadani przez biegłych psychologów.

Czytaj też:

Ksiądz wykorzystywał je seksualnie, dostały odszkodowanie. „Jeszcze te miliony...”Czytaj też:

Jedna decyzja rządu pozbawiła obywateli podstawowych praw. Niektórzy żądają odszkodowań