Tajemnicze zniknięcie małżeństwa z Sopotu. Finał poszukiwań jak z filmu

Policja w Sopocie zakończyła trwające od kilku tygodni poszukiwania Tomasza i Karoliny W. Oboje zniknęli na przełomie września i października, a kontakt z nimi urwał się nagle, co zaniepokoiło rodzinę.
Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Sopocie, funkcjonariusze potwierdzili, że para została odnaleziona i nic im nie zagraża. „Policjanci zakończyli czynności po uzyskaniu pewności, że nic im nie grozi” – poinformowali przedstawiciele sopockiej policji.
25-latków zlokalizowano po niemal miesiącu od ich zaginięcia. Okazało się, że są cali i zdrowi.
Zdecydowali się wyjechać z własnej woli
Na początku października młodszy aspirant Radosław Jaśkiewicz, pełniący obowiązki oficera prasowego komendanta miejskiego policji w Sopocie tłumaczył, że dla funkcjonariuszy najważniejsze było ustalenie, czy para wyjechała dobrowolnie.
Policja wówczas opublikowała zdjęcia zaginionych i poprosiła mieszkańców o pomoc w poszukiwaniach.
Już wtedy brano pod uwagę możliwość, że małżeństwo mogło celowo zerwać kontakt z rodziną i wyjechać za granicę. Po dokładnej weryfikacji potwierdzono właśnie ten scenariusz.
Para przekazała, że chce rozpocząć nowe życie i zachować pełną anonimowość.
Policja zakończyła działania. Szanuje decyzję małżeństwa
Służby zakończyły poszukiwania po potwierdzeniu trzech kluczowych informacji: że Tomasz i Karolina W. żyją, są bezpieczni i działali z własnej woli.
Policja nie ujawnia, gdzie obecnie przebywają z uwagi na ich prawo do prywatności oraz wyraźną prośbę o zachowanie dyskrecji.
