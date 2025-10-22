Zaginięcie Karoliny Wróbel. Spuszczono wodę ze stawu. Nowy komunikat policji

Zakończono przeszukiwanie dna stawu Błaskowiec w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie śledczy szukali ciała Karoliny Wróbel – kobiety, która zaginęła w styczniu 2025 r. Wiosną staw był przeszukiwany przez nurków, teraz została z niego wypompowana woda.

Zaginięcie Karoliny Wróbel. Wypompowano wodę ze stawu. „Nie znaleźliśmy ciała”

– Szukaliśmy, mając nadzieję, że coś znajdziemy. Nie znaleźliśmy ciała poszukiwanej Karoliny, ale (…) mamy teraz praktycznie 100-proc. pewność, że go tam nie ma. (…) Teraz zostawiamy pole do działania prokuraturze oraz śledczym z Katowic. Obiorą odpowiednią drogę – powiedział rzecznik bielskich policjantów podkom. Sławomir Kocur, którego słowa cytuje tvn24.pl.

W kulminacyjnym momencie prowadzonych działań uczestniczyło ok. 150 osób, w tym policjanci z psami szkolonymi do poszukiwania zwłok, funkcjonariusze z centrum poszukiwań osób zaginionych biura służby kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz strażacy.

Jak przypomniała Interia, podejrzanym o zabójstwo 24-latki jest Patryk B. – mężczyzna, który był współlokatorem zaginionej kobiety i jej brata. Patryk B. po zatrzymaniu, do którego doszło w styczniu, miał przyznać się, że udusił dziewczynę, a ciało wrzucił właśnie do wspomnianego stawu. Wkrótce później odwołał swoje słowa i od tego czasu zaprzecza, że doszło do zabójstwa.

Poszukiwania Karoliny Wróbel

Karolina Wróbel ma ok. 167 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała, włosy do ramion w kolorze ciemnego blondu i brązowe oczy. Ma tatuaż na prawej ręce w okolicy nadgarstka od zewnętrznej strony w postaci dwóch szlaczków przypominających odwrócone V.

W dniu zaginięcia kobieta była ubrana w czarną kurtkę z kapturem obszytym futrem koloru jasnobrązowego, jasnoróżowy szalik, czarne legginsy z różowymi wzorami na wysokości obu ud i czarne buty zimowe. „Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 1 pod nr tel. 47 857 08 10 lub o kontakt z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej tel. 47 857 12 55” – czytamy.

