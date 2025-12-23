Tak Niemcy widzą Nawrockiego. Ostre komentarze po wetach prezydenta

„Bez względu na wszystko, prezydent jest przeciwny” – tytułuje swój artykuł o wetach Karola Nawrockiego „Sueddeutsche Zeitung”. Niemiecki dziennik zwrócił uwagę, że Karol Nawrocki zawetował już więcej ustaw niż jakikolwiek inny prezydent przed nim. „Przeszkadza rządowi nie tylko w kraju, ale także za granicą” – dodała Viktoria Grossmann. Warszawska korespondentka przypomniała również o usunięciu z Pałacu Prezydenckiego Okrągłego Stołu.

„Sueddeutsche Zeitung” wyjaśnił, że Nawrocki wygrał wybory minimalną liczbą głosów. Zdaniem niemieckiego dziennika głowa państwa „reprezentuje spojrzenie partii PiS na historię, której przedstawiciele uważają się za największych przeciwników komunizmu”. „Tymczasem praktycznie nie ma już komunistów” – stwierdziła Grossmann. Warszawska korespondentka wymieniła, że Nawrocki wetował już ustawę łańcuchową, o kryptowalutach, czy ws. podwyższenia akcyzy na alkohol.

Karol Nawrocki pod lupą niemieckiego dziennika

Odnosząc się do ostatnich wydarzeń z udziałem polskiego prezydenta „Sueddeutsche Zeitung” podkreśliła także, że „zrezygnował z tradycji zapalania świec chanukowych i od Ukraińców nieustannie wymaga większej wdzięczności”. Niemiecki dziennik wspomniał też o uczestnictwie w Marszu Niepodległości. Zauważył, że Nawrocki w przemówieniu wygłoszonym w Pradze „nie wspomniał prawie nic o wspólnym wsparciu dla Ukrainy”.

Głowa państwa „narzekała jednocześnie na rzekomą dominację Niemiec i Francji w UE oraz uciskanie Polski”. Grossmann zauważyła, że Nawrocki cieszy się poparciem 54 proc. Polaków. Warszawska korespondentka przywołała na koniec różnice w podejściu Nawrockiego oraz Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego wobec Donalda Trumpa. Według „Sueddeutsche Zeitung” głowa polskiego państwa mówiąc „my” ma na myśli również PiS.

Czytaj też:

Niemieckie media o Nawrockim. „Polski Trump” w Pałacu PrezydenckimCzytaj też:

Afera o niemiecki kubeczek na jarmarku. Radny PiS wywołał burzę