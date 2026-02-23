Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Meteorolodzy odkrywają karty

W poniedziałek 23 lutego temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 7 stopni w centrum kraju, do 11 stopni miejscami na południu i południowym zachodzie. W wielu regionach kraju występują opady deszczu, a śnieg topi się w szybkim tempie, potęgując rosnące kałuże. Podobne warunki, z coraz większymi przebłyskami słońca, będą pojawiały się w kolejnych dniach.

Jak podało Radio Szczecin, w całej Polsce doszło do 750 podtopień – głównie w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. – Mamy informacje o bardzo lokalnych zjawiskach, lokalnych podtopieniach, które są usuwane siłami Straży Pożarnej. Natomiast oczywiście tę sytuację monitorujemy – przekazał Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Temperatury „wystrzelą”!

W drugiej połowie tygodnia wiosenna aura będzie coraz bardziej dawała o sobie znać. W piątek na zachodzie i południu kraju termometry mogą wskazać nawet 13-17 stopni Celsjusza, a na Dolnym Śląsku temperatura może być jeszcze wyższa – do 18 stopni. Na początku marca nocami mogą występować ujemne wartości, ale tego typu sytuacja – jeżeli w ogóle – będzie miała miejsce sporadycznie.

W kolejnym tygodniu (2-8 marca) wciąż będą utrzymywały się wysokie temperatury, a ich wartości będą znacznie odbiegały od średniej z poprzednich 30 lat. Jak podaje Onet, szanse na powrót zimy są małe, a w długoterminowych prognozach pogody malują się pogodne dni, w czasie których może wystąpić delikatne zachmurzenie i opady deszczu. Najcieplej będzie w centrum i na południu Polski, gdzie temperatura może sięgnąć nawet 10-15 stopni Celsjusza.

Trzeba pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy traktować je w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik.

