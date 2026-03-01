Bliski Wschód w ogniu. Polacy masowo rejestrują się w Odyseuszu

Zwiększone zainteresowanie systemem ma bezpośredni związek z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraelu na Iran, a także po militarnej odpowiedzi władz w Teheranie.

Dziennikarz RMF FM rozmawiał z Maciejem Wewiórem, rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który przyznał, że na powrót do kraju czeka obecnie bardzo wielu Polaków.

Resort nie ujawnia wszystkich szczegółów operacyjnych. Wiadomo jednak, że w samym Iranie w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest siedem osób. Kilka tysięcy Polaków oczekuje natomiast na powrót z Egiptu, który formalnie nie jest objęty zakazem lotów.

Odwołane loty. Polacy utknęli w portach przesiadkowych

Mimo że część państw nie zamknęła oficjalnie przestrzeni powietrznej, wielu przewoźników zdecydowało się na odwołanie rejsów z regionu. To sprawiło, że część podróżnych utknęła w portach przesiadkowych na Bliskim Wschodzie – między innymi w Katarze, Dubaju czy Abu Zabi.

Dziennikarz RMF FM ustalił, że wielu z nich otrzymało od lokalnych władz zakwaterowanie w hotelach. Polscy konsulowie utrzymują z nimi kontakt i próbują znaleźć rozwiązania umożliwiające bezpieczny powrót do kraju. MSZ podkreśla, że w pierwszej kolejności obowiązek organizacji powrotu spoczywa na biurach podróży oraz liniach lotniczych, które odwołały swoje połączenia.

Resort ostrzega przed podróżami

W związku z sytuacją w regionie MSZ wydało ostrzeżenia przed podróżami do Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej oraz Palestyny.

Osobom przebywającym w tych krajach resort zaleca zabezpieczenie środków finansowych, posiadanie przy sobie paszportu, naładowanego telefonu i podstawowych leków. MSZ zachęca także do rejestracji we wspomnianym systemie Odyseusz.

„Ponownie zdecydowanie odradzamy podróże DO oraz PRZEZ region Bliskiego Wschodu. Osobom, które nie opuściły regionu i nadal przebywają na miejscu, zalecamy bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb bezpieczeństwa oraz stałe monitorowanie komunikatów polskich placówek. Przypominamy też o rejestracji w systemie Odyseusz” – napisał w serwisie X rzecznik resortu spraw zagranicznych.

MSZ uruchamia specjalną linię

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchamia specjalną, dodatkową infolinię, która zacznie działać już od godziny 17:00 w niedzielę. Dedykowana jest wszystkim tym, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Kontakt: +48 22 523 88 80.

