Polacy utknęli na Bliskim Wschodzie. MSZ nie wyśle po nich samolotów

„Polska nie wyśle samolotów do ewakuacji obywateli na Bliskim Wschodzie. Są miejsca, które można opuścić inną drogą niż lądową np. z Izraela można wyjechać przez Egipt, z którego w dalszym ciągu latają samoloty” – oświadczył w niedzielnym wystąpieniu Maciej Wewiór, rzecznik MSZ.

Polacy na Bliskim Wschodzie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że wśród ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie nie ma Polaków. MSZ zapewnia, że monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie i apeluje o unikanie podróży do krajów takich jak: Jordania, Bahrajn, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska oraz Palestyna.

Obywatele polscy przebywający w wymienionych państwach powinni zachować szczególną ostrożność. Resort przypomina o konieczności posiadania dokumentów tożsamości, gotowości sprzętu łączności oraz zarejestrowaniu swojego pobytu w aplikacji Odyseusz, co ułatwi kontakt w sytuacjach kryzysowych.

Jak działa system Odyseusz?

MSZ zaapelowało, żeby turyści, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie, zgłaszali swój pobyt w systemie Odyseusz. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł wówczas udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.

System Odyseusz umożliwia otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacjach konsularnych.

Nowy numer infolinii

O godzinie 17:00 uruchomiona została specjalna linia telefoniczna dla osób potrzebujących pomocy na Bliskim Wschodzie: +48 22 523 88 80.

MSZ ostrzega przed dezinformacją

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w jednym swoich niedzielnych komunikatów poinformowało, że otrzymało sygnały o fałszywych informacjach krążących w internecie na temat pomocy osobom uwięzionym na Bliskim Wschodzie. Zaapelowało, żeby bardzo ostrożnie podchodzili do komercyjnych ofert pomocy. Zaleca śledzenia oficjalnych komunikatów MSZ oraz władz lokalnych.

Bliski Wschód w ogniu. Polacy masowo rejestrują się w Odyseuszu