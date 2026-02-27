Iran zaatakował replikę amerykańskiej bazy. To jasny sygnał dla USA

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w ramach ćwiczeń dokonał ataku rakietowego na replikę amerykańskiej bazy. Odwzorowanym podczas manewrów obiektem była baza lotnicza Al Dhafra, położona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Iran przeprowadził atak na makietę bazy USA

Do tej wymownej symulacji doszło na poligonie Madinah w środkowej części Iranu. Stworzono specjalną makietę, dla której wzorem była amerykańska baza Al Dhafra. Wzniesiono hangary, infrastrukturę lotniczą i nakreślono pasy startowe, które następnie stały się celem dla irańskich rakiet.

Dowództwo irańskiej armii wydało komunikat, w którym wyjaśniało znaczenie ćwiczeń. Podkreślano, że oprócz sprawdzania gotowości operacyjnej, oceniano również zdolności precyzyjnego rażenia strategicznych celów w regionie. Władze znajdującego się pod presja USA kraju dodawały, że manewry te są również elementem odstraszania i stanowią odpowiedź na zewnętrzne zagrożenie

Eksperci nie mają wątpliwości, że podobne symulowane ataki to sygnał dla Amerykanów. Iran w ten sposób wysyła ostrzeżenie. Jeśli dojdzie do konfrontacji z USA, to reżim odpowie atakiem na ważną bazę USA w regionie. Manewry i połączony z nimi komunikat to kolejna oznaka rosnącego napięcia na Bliskim Wschodzie.

MSZ ostrzega Polaków za granicą

Konta „Polak za granicą” zawierające informacje i ostrzeżenia MSZ dla podróżujących przypomniały, że „sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest niestabilna”. Zaznaczono, że ryzyko eskalacji jest wysokie. Do tego w każdej chwili przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego może zostać zamknięta, a powrót drogą lotniczą może być niemożliwy lub znacząco utrudniony.

Osoby przebywające na Bliskim Wschodzie powinny zabezpieczyć środki finansowe, zawsze posiadać przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki. Do tego należy zarejestrować się w systemie Odyseusz. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało o natychmiastowe opuszczenie Iranu, Izraela i Libanu oraz nieudawanie się do tych krajów.

