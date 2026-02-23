Długoterminowa prognoza dla Polski. Tak ciepło dawno nie było. Nowa analiza

Mroźny wyż opuścił wschodnią część Europy i zabrał ze sobą zimne masy powietrza, a wycofanie się układu wysokiego ciśnienia wykorzystały atlantyckie niże, których fronty atmosferyczne, a wraz z nimi opady i ciepłe powietrze, wdzierają się w głąb kontynentu.

„Właśnie z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w ostatnim tygodniu lutego, gdy niże przesuwające się znad oceanu na wschód będą tłoczyć ciepło nie tylko do zachodniej, ale także do środkowej Europy. Zimowa aura będzie coraz bardziej spychana na wschód i północ” – czytamy w prognozie pogody, którą opracował Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk TVN Meteo.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Taki będzie początek marca 2026 r.

Na początku tygodnia temperatura maksymalna będzie utrzymywała się na poziomie 7-9 stopni Celsjusza, a w jego drugiej części wzrośnie jeszcze bardziej, osiągając już w najbliższą sobotę nawet 15 stopni na południu i wschodzie kraju.

Taki stan rzeczy nie utrzyma się jednak długo i już dzień później, 1 marca, odczujemy kolejny powiew ochłodzenia. Tego dnia termometry będą wskazywać od 5 do 10 stopni. Kolejne będą upływać w podobnej pogodowej aurze, a temperatury będą kształtować się na poziomie 5-12 stopni. Po 5 marca czeka nas kolejny spadek temperatury. Na wschodzie Polski należy spodziewać się ok. 0 stopni, a na zachodzie ok. 6-8 stopni. Takie warunki będą utrzymywały się do 10 marca.

Długoterminowe prognozy pogody. Jest jedno „ale”

Trzeba pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy traktować je w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik.

