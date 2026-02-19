Długoterminowa prognoza dla Polski. Wtedy wiosna wypchnie zimę. Meteorolog wyjaśnia

Z najnowszych prognoz pogody wynika, że jeszcze w piątek i sobotę 20-21 lutego na wschodzie Polski termometry mogą wskazywać nawet -15 stopni Celsjusza. Co ważne, zarówno amerykański model GFS, jak i europejski ECMWF zakładają, że tak srogi mróz może wystąpić po raz ostatni tej zimy. Już w niedzielę 22 lutego nastąpi całkowity zwrot.

Długoterminowa prognoza dla Polski. „Wystrzał” ciepła i powiew chłodu. Meteorolog odkrywa karty

Temperatura na Dolnym Śląsku może podskoczyć do 10 stopni, a kilka dni później – 25-26 lutego – może przekroczyć 15 stopni w rejonie Opola, Wrocławia, Legnicy i Zielonej Góry. Warto zaznaczyć, że prognozowane wzrosty temperatury mają być krótkotrwałe, a epizody zimowej aury w marcu wciąż pozostają możliwe.

„Na samym początku wiosny meteorologicznej usadowiony nad Skandynawią wielki cyklon wpompować ma z północy porcję zimnego powietrza arktycznego morskiego, w którym temperatura nocami w Polsce ponownie wpadnie w wartości ujemne i pojawią się przelotne opady śniegu z deszczem. Jednak 1 marca po południu temperatura może wznieść się do 5-6 stopni na zachodzie i południu kraju oraz 2-4 stopni na północy i wschodzie” – czytamy w analizie Arlety Union-Pyziołek, meteorolog TVN Meteo.

Ok. 5 marca temperatury ponownie podskoczą do 15-17 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, by już dwa dni później obniżać się w chłodnej masie powietrza, wnikającej znad Północnego Atlantyku.

Model ECMWF zakłada, że do 15 marca temperatury mogą utrzymywać się lekko powyżej normy w regionach południowych i południowo-wschodnich Polski. A dominujące nad południowo-wschodnią Europą układy wysokiego ciśnienia mogą sprowadzić suchą, słoneczną pogodę z sumami opadów poniżej normy. Na północy może zachodzić odchylenie temperatury na minus od średniej. Reszta regionów w Polsce ma termicznie nie odbiegać od marcowej normy, która dla centrum kraju wynosi ok. 3 stopnie.

