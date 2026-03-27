Tak świat postrzega Radosława Sikorskiego. Jeden szczegół zwraca uwagę

Instytut Monitorowania Mediów wziął pod lupę zagraniczne portale, aby sprawdzić, jak światowe media postrzegają Radosława Sikorskiego. Analizie podano treści, które zostały opublikowane między 1 stycznia a 22 marca 2026 roku.

Łączny zasięg na poziomie 213 milionów potencjalnych kontaktów dowodzi, że Radosław Sikorski jest obecnie jednym z najbardziej medialnych polityków z regionu Europy Środkowo-Wschodniej – czytamy w raporcie.

Rosja i Ukraina oceniają Radosława Sikorskiego

Analiza dziesięciu państw, w których materiały publikowane w serwisach internetowych osiągnęły największy zasięgi, wskazuje, że najwyższe wyniki – niemal identyczne, sięgające około 34,5 mln odbiorców – odnotowano w Rosji i na Ukrainie.

– Media ukraińskie budują wizerunek Radosława Sikorskiego jako skutecznego negocjatora i stratega, który potrafi wywrzeć realną presję na globalnych graczy pokroju SpaceX. W tym samym czasie rosyjska machina propagandowa usiłuje zdyskredytować te działania – tłumaczy Tomasz Lubieniecki, kierownik działu raportów medialnych IMM.

– Rosyjskie portale konsekwentnie powielały tezę, że inicjatywy polskiego MSZ to jedynie „fikcja”, która w rzeczywistości nie ogranicza zdolności rosyjskiej armii, co ma w oczach tamtejszego odbiorcy dowodzić bezsilności Warszawy wobec wielkiego biznesu i technologii – dodaje.

Ekspert zaznacza, że „Rosja wykorzystuje sytuację do budowania obrazu marginalizacji Warszawy, celowo przemilczając przy tym wątki merytoryczne, takie jak aktywność w strukturach unijnych, aby umacniać wśród internautów obraz Sikorskiego jako postaci pozbawionej realnego wpływu na światową politykę”.

Niemieckie media o Radosławie Sikorskim

Z kolei znacząca (trzecia) pozycja Niemiec (21 mln) wiąże się z aktywnością Radosława Sikorskiego w obszarze polityki historycznej oraz nacisków na dozbrajanie Ukrainy.

Na czwartym miejscu znalazły się Indie (13,4 mln), co jest rezultatem szerokiego zainteresowania wizytą ministra w New Delhi i konfrontacją odmiennych podejść do kwestii bezpieczeństwa. Indyjskie media szczególnie akcentowały narrację o „stanowczej reakcji” swoich władz na postulaty strony polskiej dotyczące Ukrainy.

W tym kontekście minister stał się obiektem krytyki związanej z zachodnim wsparciem militarnym dla Pakistanu, a władze Indii wyraźnie podkreśliły, że ich neutralna postawa wobec Rosji jest ściśle uzależniona od polityki Zachodu względem ich regionalnych przeciwników.

